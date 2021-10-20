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Eğitim Özel güvenlik görevlisi (2021 ÖGG) sonuçları açıklandı mı? 94. ÖGG sonuçları sorgulama onlineislemler egm gov.tr
Eğitim

Özel güvenlik görevlisi (2021 ÖGG) sonuçları açıklandı mı? 94. ÖGG sonuçları sorgulama onlineislemler egm gov.tr

2021 ÖGG sonuçları sorgulama ekranı... 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi sınavı 17 Ekim’de gerçekleştirildi. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin girdiği 2021 ÖGG sınavı sonrası 94. ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuç sorgulama ekranı bir hayli sorgulanır oldu. Peki, 94. 2021 ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-20 14:49:00 - 2021-10-20 14:50:27
Özel güvenlik görevlisi (2021 ÖGG) sonuçları açıklandı mı? 94. ÖGG sonuçları sorgulama onlineislemler egm gov.tr

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 94. ÖGG (Özel Güvenlik Görevlisi) sınavı 17 Ekim’de yapıldı. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların katıldığı ÖGG sınavı sonuçlarını beklemeye koyuldu. 2021 ÖGG sınavı sonrası sonuçları için geri sayım başladı. 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonrası gözler gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Eğitimi sınavı 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirildi. Sınav soruları ve cevap anahtarlarının 19 Ekim 2021 Salı günü yayınlanması bekleniyor. Özel Güvenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 5 Kasım 2021 olarak biliniyor.

94. ÖGG sonuçları sorgulama

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçlar T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilecek.

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