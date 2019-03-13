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Özel Gürlife Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Özdemir’in Tıp Bayramı mesajı

Eskişehir Özel Gürlife Hastanesi Başhekimi Dr.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:54
Özel Gürlife Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Özdemir’in Tıp Bayramı mesajı

Eskişehir Özel Gürlife Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Özdemir, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başhekim Özdemir, mesajında, “Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne kadar geçen zaman içerisinde her alanda olduğu gibi sağlık alanında da çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Özellikle son yıllarda yapılan büyük yatırımlar ile kamu ve özel sektörde sağlık hizmetlerinde gözle görülür büyük farklılıklar oluşturulmuştur. Gür İplik Grubu tarafından Eskişehir’e kazandırılan 154 yataklı, hastanemiz ile halkımıza ulaşılabilir sağlık hizmetlerini alanında uzman sağlık personeli ile sunmaya çalışmaktayız. Özel GürLife Hastanesi olarak açıldığımız ilk günden itibaren halkımıza daha kaliteli sağlık hizmeti verebilmek adına başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız ile var gücümüzle çalışmaktayız. Hastane olarak Eskişehir ve bölgesine sağlık alanında meydana gelen yeni uygulamaları, uzman hekimlerimiz ile sunmak hedefimizdir. Halkımızın sağlığı için, gece gündüz demeden günün her saatinde fedakarca ’önce insan’ ilkesi ile hizmet veren hekimlerimizin ve bütün sağlık personelimizin Tıp Bayramını Kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:54
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