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Ekonomi Özel fırsatlar, sürpriz indirimler
Ekonomi

Özel fırsatlar, sürpriz indirimler

Teknosa, ay sonuna kadar televizyon, notebook, akıllı telefon, elektrikli ev aletleri, kişisel bakım ve aksesuar gibi birçok ürün grubunda özel fırsatlar ve sürpriz indirimler sunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:19:00 -
Özel fırsatlar, sürpriz indirimler

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, televizyondan akıllı telefona, notebooktan küçük ev aletlerine kadar pek çok kategoride özel indirim kampanyalarını tüketicilerle buluşturuyor. Ay sonuna kadar sürecek devasa fırsatlar kapsamında, 23 Kasım tarihine kadar teknosa.com ve Teknosa mağazalarında her gün farklı ürünlerde sürpriz indirimler de gerçekleştirilecek. Teknosa.com üzerinden alışveriş yapmak isteyen teknoloji severlere kolaylıklar sağlayan Teknosa, müşterileriyle gerçek zamanlı birebir iletişim kurduğu canlı destek hizmeti ile sektörden ayrışıyor.

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