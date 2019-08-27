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(Özel) Ev hanımlığından filografi sanatçılığına

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde tarihi çok eskilere dayanan filografi sanatıyla uğraşan Nesrin Genç, bakır tel, çivi ve çeşitli malzemeler kullanarak birbirinden güzel sanat eserleri üretiyor.

27 Ağustos 2019 Salı 10:26
(Özel) Ev hanımlığından filografi sanatçılığına

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde tarihi çok eskilere dayanan filografi sanatıyla uğraşan Nesrin Genç, bakır tel, çivi ve çeşitli malzemeler kullanarak birbirinden güzel sanat eserleri üretiyor.


Sivrihisar’da iş yerinde filografi çalışmaları yapan Nesrin Genç, bakır tel ve çivileri kullanarak eşsiz sanat eserleri ortaya çıkarıyor. Yaklaşık 2 buçuk yıl önce filografiye merak salan Genç, zamanla sanatını geliştirdi. Kendi işyerini açmak isteyen Genç, ev hanımlığını bırakarak belediyenin desteği ile dükkânını açtı. Çivilerin bir tablaya objeleri belirtecek şekilde çakılmasının ardından bakır teller ile renklendirilmesi sonucunda resim elde edilen filografi sanatını çok sevdiğini söyleyen kadın girişimci, yaptığı eserleri dükkânında sergileyerek satıyor. Filografinin sabır gerektiren bir uğraş olduğunu aktaran Nesrin Genç, "Ev hanımıydım, yaklaşık 2 buçuk senedir burada filografi sanatıyla uğraşıyorum. Belediyenin desteğiyle açmış olduğumuz bu dükkânlarda filografi yapıyoruz. Ahşap yakma faaliyetlerimiz var. Çalıştıkça işimizi daha da ilerletmeye çalışıyoruz. Filografı sanatı kısaca tasarlanmış bir motifin ahşap malzemenin üzerinde çivilerin çakılması sonucu belirli tellerle belirli tekniklerle sarılarak ortaya çıkmış hali diyebiliriz. Ana malzemelerimiz ahşap malzeme ve çivilerimiz var çakıyoruz, kaplama tellerimiz var onları da sererek gördüğünüz malzemelerimiz ortaya çıkıyor. Bir hafta ya da 10 gün sürebiliyor çünkü detaylı işlemleri var. Sabır gerektiren bir sanattır, çabuk yapıp bitirebileceğiniz bir iş değil. Uğraştırıcı bir sanat ama o kadar da zevkli. Severek yaparsanız çok rahat istediğiniz süreden belki daha da kısa zamanda yaparsınız. Bu çalıştığınız süreye bağlı" diye konuştu.


"Başlayanlar bırakamazlar"


Filografi sanatını merak edip başlayanların bırakamadığını ifade eden Genç, "Suntanızı alacaksınız, kullanacağınız kumaşı hazırlıyorsunuz şablon çıkartıp onun üzerinde yerleştiriyorsunuz. Milimetrik çalışıyorsunuz, çiviler dâhil öyle hepsinin uzunlukları ölçüleri var. Sadece hazırlık aşaması bir gününüzü alıyor. Çakım aşaması en püf noktasıdır. Çakım ne kadar düzgün olursa işiniz de bir o kadar güzel çıkıyor. Ben öyle inanıyorum. Teknik de o kadar önemli, tekniği öğrenmek de zaman alıyor. Teknik alma süreci en az 4 ay. Daha sonra zihninizi kullanırsınız. Zihninizi kullanmazsanız teknik de kullansanız o da bir yere kadar. Hayal gücünüzü de geliştirdiğini düşünüyorum. Aklınıza gelebilecek her türlü deseni çalışabiliyorsunuz filografide. Buna hat yazısı da dâhil. Resim ya da bir siluet, portre her şeyi yapabilirsiniz çok sınırsız. Başlayanlar bırakamazlar bunu söyleyebilirim rahat bir şekilde. Bir kere bulaştınız mı kendinizi çekemiyorsunuz" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:26
  1. sanat
  2. sergi

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