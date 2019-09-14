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(Özel) Eski hükümlülere, iş kurma imkanı

Adalet Bakanlığı ve İşkur iş birliğinde başlatılan “Kendi işini kur” projesi kapsamında başvurusu onaylanan eski hükümlüler kendi işlerini kurma imkanı buluyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:05
(Özel) Eski hükümlülere, iş kurma imkanı

Adalet Bakanlığı ve İşkur iş birliğinde başlatılan “Kendi işini kur” projesi kapsamında başvurusu onaylanan eski hükümlüler kendi işlerini kurma imkanı buluyor.


Cezaevlerinde yattıktan sonra denetimli serbestlikle dışarı çıkan veya cezası bitmiş eski hükümlüler Adalet Bakanlığı aracılığıyla İşkur üzerinden Girişimcilik kursu alarak kendi iş yerlerini açma imkanı bulurken, iş arayanlara da istihdam sağlamış oluyor.


Denetimli Serbestlikten yararlanarak dışarı çıkan ve Girişimcilik kursu başvurusunda bulunduktan sonra projesini Adalet Bakanlığı aracılığıyla İşkur’a sunan eski hükümlü Celalettin Demir, “Cezaevinden çıktıktan sonra Adalet Bakanlığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün seminerlerine katıldım. Seminerlerde hocalarımızın bize verdiği eğitimlerde, ‘kendi işini kur’ projesinden bahsedildi ve bu alanla ilgilenen bölüme yönlendirildim. Adalet Bakanlığı aracılığıyla İşkur’un kursuna katıldım. Kurs sonucunda başarılı olduğum için sertifika almaya hak kazandım” diye konuştu.


Öncesinde de elektrikle uğraştığını aktaran Demir, ”Daha önceden elektrik ve elektronik işlerinde çalıştığım için tecrübem vardı. Bunların sonucunda sertifikamı aldım ancak maddi imkan olmadığı için İşkur’un da destek olması gerekiyordu. Sunduğum proje kabul edildikten sonra İşkur’un da desteğiyle iş yerimizi kurduk. Şu anda iki tane meslek lisesi mezunu arkadaşımızda firmamızda çalışıyor” ifadelerini kullandı.


Kurduğu iş yer içerisindeki çalışma alanlarına değinen ve eski hükümlülere tavsiyede bulunan Demir, “Bilgisayar tamiri, veri kurtarma, cep telefonu tamiri, montaj ve kamera sistemleri işlerini yapıyoruz. Projeyi kesinlikle eski hükümlülere tavsiye ederim. Seminerlerde hocalarımızın belirttiği konuların içerisinde bunlarda var. Hayata dönüş ve güzel bakış şeklinde anlatılan konular var bunlardan bahsediliyor, sonrasında da belgesi ve becerisi olan insanlara ‘kendi işini kur’ projesi kapsamında yardımcı olunuyor. Bundan sonraki süreçte daha çok büyümek ve istihdam sayımızı iki yerine dörde çıkarmak istiyorum” dedi.


Konuyla ilgili olarak, Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hakim Burak Ceyhan, “Kendi işini kur” projesi hakkında bilgiler verdi.


“Kendi işini kur” projesi hakkında bilgiler veren Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Hakim Burak Ceyhan, “Adalet Bakanlığı olarak modern ceza infaz sistemi ve onarıcı adalet anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu proje bu anlayışın bir göstergesi, denetimli serbestlik hükümlüleri, denetimli serbestlik sistemine girdiklerinde sadece cezalarını infaz etmekle kalmıyorlar, aynı zamanda eğitim iyileştirme ve meslek edindirme faaliyetlerinde bulunuyorlar” ifadelerini aktardı.


Projenin amacının hükümlülerin sosyal uyum becerilerini geliştirmek ve hayatlarını daha güzel bir hale getirmek olduğunu belirten Ceyhan, “Buradaki amacımız hükümlülerin sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi, hayatlarını daha güzel bir hale getirmek ve topluma yeniden kazandırmak. ‘Kendi işini kur’ projesiyle bugüne kadar Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Mersin’e kadar yüzlerce projemiz kabul edildi. Eski hükümlülerimiz iş yerlerini açarak yaşamlarına devam ediyorlar“ şeklinde konuştu.


Proje kapsamındaki sürece değinen Ceyhan, şöyle konuştu:


“Bu süreç şu şekilde işliyor; denetimli serbestlik sistemine giren hükümlü, infazın yanında eğitim ve iyileştirme ve meslek edindirme faaliyetlerinde bulunuyor. İnfaz süreci tamamlandıktan sonra koruma kurullarımız aracılığıyla proje hazırlıyorlar, bu projelere biz yönlendirmelerde bulunuyoruz. Meslek edindirdiğimiz faaliyet alanlarında herhangi bir sigorta kaydı olmayan veya mesleği olmayan eski hükümlüler bize müracaat ediyorlar ve projelendirdiğimiz bu iş yerlerini Türkiye İş Kurumu’na gönderiyoruz. Kurul senede iki defa toplanarak Adalet Bakanlığı görevlilerinin de içinde bulunduğu bir komisyon tarafından projeleri değerlendirmeye alıyor” diye konuştu.


Onaylanan projelere asgari ücretin brüt miktarının 15 katına kadar hibe verildiğini aktaran Ceyhan, “Onaylanan projelere, brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe (geri ödemesiz kredi) sağlanıyor. Bu krediyle projeleri onaylanan hükümlüler hem iş yerlerini açıp ailelerinin geçimini temin ediyorlar hem de istihdam sağlayarak hayatlarına devam ediyorlar” ifadelerini kaydetti.


Projenin başladığı tarihten itibaren binin üzerinde projenin onaylandığını belirten Ceyhan, “Bugüne kadar binin üzerinde projemiz onaylandı ve eski hükümlülerimiz kendi iş yerlerini açarak hali hazırda çalışıyor. Zaman zaman denetimini yaparak takibini yapıyoruz. Proje onaylandıktan sonra denetimli serbestlik hükümlülerimiz tarafından projenin onaylandığı haliyle işletmeci işletmesini devam ettiriyor mu, orada çalışıyor mu ? diye denetimini yapıyoruz” diye konuştu.


İş yerlerinin büyüklüğüne ve alanına göre istihdam edilen çalışan sayısının değiştiğini bildiren Ceyhan, belirli bir sayının olmadığını ancak 5-10 binin üzerinde kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:05
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