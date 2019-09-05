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Özel ekip bu 3 şehire odaklandı! Katil koca yakalandı

Boşanma aşamasındaki karısını tabancayla öldüren şüpheli, Ankara'da yakalandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 21:17
Özel ekip bu 3 şehire odaklandı! Katil koca yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde, boşanma aşamasındaki karısı  Sibel Ç'yi tabancayla öldürdükten sonra kaçan şüpheli M.Ç'nin yakalanması için  özel ekip oluşturuldu.

Özel ekip, çalışmasını, güvenlik kamerası ve plaka takip sisteminden  şüphelinin gidebileceği Karaman, Konya ve Ankara'da yoğunlaştırdı.

M.Ç'ye yardım eden şüphelilerin de ifadelerini alan ekip, firari  kocanın Ankara'da bir inşaat alanında saklandığını tespit etti.
 
Zanlı, Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği  operasyonda olaydan 3 gün sonra yakalandı.
 
Gözaltına alının M.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
 
Olay
 
Sibel Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 2  Eylül'de, boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından tabancayla öldürülmüştü.  Çiftin, yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal  Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evlerinde koruma altına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:17
  1. Karaman
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