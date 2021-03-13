Özel Eğitim ne demek? Kimler özel eğitim alır?

Belli başlı ihtiyaçlar doğrultusunda birebir yapılan derslere özel eğitim denilmektedir. Özel eğitim, online olarak ya da yüz yüze gerçekleştirilebilir. Bu tür eğitimlerde dersler üç ana başlıkta toplanmaktadır. Coğrafya, tarih, edebiyat ve felsefe gibi dersler sözel dersler içerisinde bulunur. Sayısal dersler ise matematik, kimya, fizik ve biyoloji gibi dersler olmaktadır.

Dünya genelinde ilk özel eğitimler 18. yüzyılın başında verilmeye başlandı ve günümüzde yaygınlık kazandı. Söz konusu eğitimlerde herhangi bir yaş sınırlamasının bulunmuyor. Bu eğitimlerde öğrencilerin derslerde ve sınavlarda daha başarılı olması amaçlanır.

Özel Eğitim ne demek?

Özel eğitim, tüm dersleri kapsamaktadır. Hem birebir hem de grup olarak alınabilen eğitim türü olan özel eğitimlerde öğrencilerin derslerinde daha başarılı olması amaçlanır.

Kimler özel eğitim alır?

Zihinsel engellilere, davranış bozukluğu olan çocuklara, sınava hazırlanan öğrencilere, işitme ve görme engellilere, dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu olan bireylere özel eğitim verilmektedir.

Özel eğitim, öğrencilerin bireysel farklılıklarına, engellerine ve özel gereksinimlerine hitap eden kolaylıklar sağlayacak şekilde eğitim almalarını hedefler.