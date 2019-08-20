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(Özel) Dünyanın ikinci büyük krater gölünde jet ski keyfi

Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Bitlis’in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’ne akın eden vatandaşlar, 2 bin 250 rakımda hem yüzüyor hem de jet ski keyfi yaşıyor.

20 Ağustos 2019 Salı 09:54
(Özel) Dünyanın ikinci büyük krater gölünde jet ski keyfi

Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan Bitlis’in Tatvan ilçesindeki dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’ne akın eden vatandaşlar, 2 bin 250 rakımda hem yüzüyor hem de jet ski keyfi yaşıyor.


Bitlis’teki sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Dağı’nın 2 bin 250 rakım yükseklikteki zirvesinde yer alan dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nün serin sularında yüzerek serinliyor. Kendine özgü doğal güzellikleriyle her gün yüzlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krater Gölü, serin suları ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Bunaltan sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar, kendini Nemrut Krater Gölü’nün serin sularına bırakıyor. Dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nün serin sularında yüzen vatandaşlar, kurdukları çadırlarda dinlenip mangal yakıp piknik yaparak gönüllerince eğleniyorlar. Bir yandan yüzerek serinleyen, bir yandan stres ve yorgunluk atan vatandaşlar, tur amaçlı olarak getirilen jet skiye binerek göl üzerinde adrenalin dolu saatler yaşıyor.



“Burası muazzam bir yer”


Kafa dinlemek üzere arkadaş grubuyla Nemrut Krater Gölü’ne geldiklerini belirten Gülmehmet Yavuz, “Burası doğal güzelliğiyle gerçekten bambaşka bir yer. Havası, suyu ve manzarasıyla muazzam bir yer. İnanın tatil için çok çok uzaklara gitmeye hiç gerek yok. Burası tatil için başlı başına uygun ve bir o kadar güzel bir yer. Burada gezip piknik yaptıktan sonra gölün kenarına çadır kurduk. Burada bir yandan piknik yapıyoruz, diğer yandan ise Nemrut’un buz gibi suyunda serinliyoruz. Burada ilk defa yüzdüm. Burası gerçekten çok güzel ve özel bir yer. Herkesin gelip görmesini de kesinlikle tavsiye ederim” dedi.



“Bitlis’e ayak basar basmaz kendimi Nemrut Krater Gölü’nün serin sularına bıraktım”


Aslen Tatvanlı olduğunu, ancak uzun süredir Fransa’da yaşadığını dile getiren Safter Karaman ise, memlekete ayak basar basmaz ilk olarak Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret ettiğini söyledi. Nemrut Krater Gölü’nü ikinci kez görmeye geldiğini ifade eden Karaman, “Fransa’dan geldim. Aslen Tatvanlıyım ve Nemrut Krater Gölü’ne ikinci gelişim. Burası keşfedilmesi gereken muhteşem bir yer. Bu manada herkesi buraya davet etmek isterim. Gerçekten burası görülmek istenecek yerlerden biri. Bende herkesin gelip görmesini, bu güzel havayı solup bu eşsiz manzarayı solumasını tavsiye ederim” diye konuştu.



“Burası insanın elinin değmediği bir yer”


Nemrut Krater Gölü’nü görmeye Ağrı’dan geldiğini ifade eden Vedat Bozkurt, “Şu anda Nemrut Krater Gölü’ndeyiz. Buraya Ağrı’dan geldim. Burası inanılmaz keyifli bir yer, saklı bir cennet adeta. Herkesi buraya davet ediyoruz. Gelsinler burayı görsünler, burası insanın elinin değmediği bir yer. Güneş, deniz, her şey tıkırında, her şey çok güzel” ifadelerini kullandı.


Nemrut Krater Gölü’nde jet ski keyfi yaşayan Seydi Ahmet Doğru ise, “Şu anda Nemrut’un krater gölündeyiz. Arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Buralar çok güzel, sular masmavi, ter temiz. Yani tatil yapmak için çok uzaklara, Ege’ye ya da Akdeniz’e kadar gitmeye hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi Nemrut’umuzun bu tatlı suyunda jet ski ile turlarımızı yapıyoruz. Arkadaşlarımızla hem stres atıyor hem de gönlümüzce eğleniyoruz. Bunun yanında mangal yakıp piknik yapıyoruz” dedi.



“Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor”


Nemrut ve Krater Gölü’nün Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayacak bir güzelliğe sahip olduğunu dile getiren Hakan Okay da, “Bitlis’in kavurucu sıcağından bunaldığımız için bugün arkadaşlarımızla birlikte Nemrut Krater Gölü’ne geldik. Burada hem piknik yapıyoruz, hem yüzüyoruz hem de jet ski keyfi yaşıyoruz. Buranın muhteşem bir havası var. Gerçekten genele baktığımızda burada Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayacak bir güzellik var. Bizlerde çok uzaklara gitmek yerine bu güzelliklerden istifade ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:54
  1. doğa

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