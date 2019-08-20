0553 313 94 23

(Özel) Derin uyku hırsıza cesaret verdi

Bursa’da işyerinde temizlik yapan lokanta sahibi uyuya kalınca, içeri giren hırsız tarafından soyuldu.

20 Ağustos 2019 Salı 09:21
(Özel) Derin uyku hırsıza cesaret verdi

Bursa’da işyerinde temizlik yapan lokanta sahibi uyuya kalınca, içeri giren hırsız tarafından soyuldu.


Olay, Osmangazi’ye bağlı Sakarya Mahallesi’nde bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lokanta sahibi Mustafa Uslu, dükkanını işletmeye kapatıp temizliğe başladı. Uzun süren temizlik sonrası yorgun düşen esnaf, sandalyede uyuya kaldı. 3 saat sonra uyanan Uslu, cep telefonun olmadığını fark etti. Hemen güvenlik görüntülerine bakan lokanta sahibi soyulduğunu anladı.


Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç bir adam dükkanın dışını süzdükten sonra içeri giriyor. İçeride uzun süre etrafı gezen şüpheli, kasada para bulamayınca, sandalyede uyuyan iş yeri sahibinin başında uzun süre dikiliyor. Mustafa Uslu’nun derin uykuda olduğuna emin olan şüpheli, masada duran telefonu alıp, kapıyı yavaşça kapadıktan sonra olay yerinden ayrılıyor.


İş yeri sahibi Mustafa Uslu, telefonunun ikinci el değerinin 500 TL olduğunu, ayrıca içerisinde özel resimlerinin olduğunu söyleyerek, "Temizlik için gelmiştik. Temizlik yaparken yorulup sandalyede uyuyakalmışız. İş yerimiz kapalıydı. Uyurken vatandaşın biri kapıyı açmış ve etrafı süzdükten sonra cep telefonumu alarak gitmiş. Maalesef 3 saat sonra fark ettik. Kamera görüntülerine baktık. Görüntülerde genç bir arkadaş kapıyı açıyor. İçeride bir süre dolaştıktan sonra benim uyuduğumu fark edip telefonumu alıp gidiyor. İçinde özel resimlerim ve telefon numaralarım vardı. Eğer zahmet olmazsa telefonumu geri getirsin" şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Görevlendirmeler yerinde
    1. Görevlendirmeler yerinde
    2. (Özel) Beyzanur’la 6 leyleğin müthiş..
    3. (Özel) İş yerinde sigara içen işçi..
    4. İlk derece amirlik sınav sonuçları..
    5. 50 ili ilgilendiren dev proje!
    6. Pakistanlı stajyer mühendisler..
    7. Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem..
    8. Park halindeki araç alev alev yandı
    9. Ankara'da 3 büyüklüğünde deprem..
    10. Kadroya geçen taşeron işçilerin toplu..
    11. Döviz kurları
    12. Brent petrolün varili 60,04 dolar
    13. İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var
    14. Kandil’in belediyeleri kayyıma emanet
    15. Tekirdağ’da tarihi eser operasyonu
    16. Selçuk Üniversitesi sözleşmeli..
    17. (Özel) Bursa sahillerinde son durum
    18. Enduroda heyacan hafta sonu İzmir'de..
    19. (Özel) E-5’te iki çocuğun kamyonet..
    20. Ekrem yine Bodrum’a koştu!
    21. Feyzioğlu'ndan eleştirilere cevap!..
    22. Tır sürücülerine kızıp yolu kapattılar
    23. (Özel) Zeytin sineğine organik çözüm
    24. (Özel) Derin uyku hırsıza cesaret verdi
    25. Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık..
    26. Dış kulak yolu iltihabı tatilinizi..
    27. ABD, Kuzey Kore’ye seyahat yasağını..
    28. Uyuşturucuya alıştırılan kız çocuğu 27..
    29. Dünya Badminton Şampiyonası
    30. ABD’den Türk konvoyuna yapılan..
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Kayyım sonrası ilk açıklama! Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'ye skandal destek
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz

    Günün Karikatürü

    19 Ağustos 2019
    Meral Akşener'e büyük şok! 16 kişi İYİ Parti'den MHP'ye geçti
    Meral Akşener'e büyük şok! 16 kişi İYİ Parti'den MHP'ye geçti
    CHP'li başkandan Peygamberimize alçak hakaret! Rezalet paylaşım büyük tepki çekti
    CHP'li başkandan Peygamberimize alçak hakaret! Rezalet paylaşım büyük tepki çekti