0553 313 94 23

(Özel) Denize düşen yaralı güvercini kurtarmak için canını hiçe saydı

Zonguldak Limanı’nda bulunan palamarda gemici olarak çalışan 43 yaşındaki Serkan Akar, denizde gördüğü yaralı güvercini kurtarmak için canını hiçe saydı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:26
(Özel) Denize düşen yaralı güvercini kurtarmak için canını hiçe saydı

Zonguldak Limanı’nda bulunan palamarda gemici olarak çalışan 43 yaşındaki Serkan Akar, denizde gördüğü yaralı güvercini kurtarmak için canını hiçe saydı. Yaralı güvercini denizden kurtarmaya başaran Akar, yaralı güvercinin iyileşmesinin ardından doğaya saldı.


Zonguldak’ta Liman içerisinde bulunan palamarda gemici olarak çalışan 43 yaşındaki Serkan Akar, liman içerisinde oğluyla gezerken deniz içerisinde yaralı bir güvercin gördü. Akar, çevreden bulduğu ağaç parçasıyla canını riske atarak, güvercine ulaşmaya çalıştı. Dakikalarca yavru güvercine ulaşmak için çaba sarf eden Serkan Akar sonunda güvercine ulaşmaya başardı. Güvercini kıyaya çıkaran Akar, iş yerindeki arkadaşlarıyla birlikte yaralı güvercini kurulayarak kutuya koydu. 1 -2 gün yaralı güvercini besleyen Akar, güvercinin iyileşmesiyle birlikte doğaya saldı. Serkan Akar’ın bu anlamlı davranışı ise iş yerindeki mesai arkadaşları tarafından takdir topladı.


İş yerinde çalışırken limanda çırpınan güvercin gördüğünü ifade eden 43 yaşındaki gemici Serkan Akar, ’’Ben burada limanda çalışıyordum. Denizde bir güvercinin çırpındığını fark ettim. Arka taraftan doğru dolaşım ve elime bir sopa aldım ve hayvanı kurtardım. Sopa yetişmeseydi de atlar çıkartırdım sonuçta bir canı var. İnsanlara akıl sır erdiremiyorum. Her can bizim doğada önemli bir yere sahip onları yapanlara bir şey diyemiyorum. En fazla 10 dakikamı aldı ama bir canlı hayata döndü. Arkadaşlarımız da tekrar doğaya saldı zaten özgürlüğüne kavuştu. Suya düşmüş çok ıslaktı biz onu kuruttuk. Bir gün bizim iş yerimizde kaldı kartonun içine koyduk sakladık. Sabah mesaiye gelen arkadaşlarımız durumuna bakıp doğaya salmışlar’ ‘dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:26
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya POMEM’de mezuniyet heyecanı
    1. Malatya POMEM’de mezuniyet heyecanı
    2. Avustralya-NATO arasında ortaklık..
    3. Bitlis POMEM’de mezuniyet töreni
    4. Mamak’ta yaz konserleri sona erdi
    5. Kostas Mitroglou'na İtalya Serie A'dan..
    6. Kurban yakalama timi bayrama..
    7. GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını
    8. Afgan kralının kızının yeğenini..
    9. Başkan Günel; “Kuşadası turizmine..
    10. Turizm kenti Marmaris’te asırlar önce..
    11. Yeni Malatyaspor, Partizan maçının..
    12. Göç İdaresinden İstanbul’dan..
    13. Trabzon ve Şanlıurfalı girişimci..
    14. Malatya İdmanyurdu Cuma Nasır ile..
    15. Mesut Özil, Arsenal'dan ayrılıyor mu?..
    16. Hamileyken adet kanaması görülür mü?
    17. Üzüm üreticilerine salkım güvesi..
    18. Kütahya'da otomobil direğe çarptı: 1..
    19. Hindu toplumundan Pakistan meclisine..
    20. Ticari takside 12 düzensiz göçmen..
    21. Başınız dönüyorsa kulaklara dikkat
    22. Türkiye 3.çeyrekte gaza basacak
    23. Süleyman Demirel'in ilk otomobili..
    24. Eminevim'den ev araba nasıl alınır?
    25. Sanayicilerden üreticiye büyük destek
    26. Bakan açıkladı! Yavuz sondaja başladı
    27. Başkentte devrilen tomruğun altında..
    28. Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi..
    29. Mezoterapi bir çok soruna çözüm oluyor
    30. Servet Çetin: “Sivasspor ligde olmazsa..
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"