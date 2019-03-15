(Özel) Cumhur İttifakında hedef yüzde 60’ı aşmak

Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde yüzde 60’ın üzerinde oy beklediklerini belirterek, projeleri hakkında İHA’ya açıklamalarda bulundu. Yılmaz, seçimi kazandıkları takdirde ilk 5 yılda 108 bini sanayide, 11 bini de kırsal bölgede olmak üzere 119 bin kişiye istihdam sağlayacak projeleri hazırladıklarını söyledi.

Balıkesir’in ekonomik yapısını değiştirmek maksadıyla değişik ilçelerde 7 OSB kurulması yönünde projelerinin bulunduğunu belirten Yücel Yılmaz, hükümetin yaptığı yol yatırımlarının da bu yatırımlarda büyük önem arz ettiğini ifade etti. Yılmaz, ayrıca kırsal kalkınma amaçlı birçok projelerinin de tamamlanma aşamasında olduğunu belirterek, tarım ve hayvancılık alanında Balıkesir’in marka olma özelliğinin devam edeceğini bildirdi.

Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ekonomik kalkınma konusunda İHA’ya yaptığı özel açıklamada şunları söyledi:

“Balıkesir’imiz potansiyeliyle gerçekten göz kamaştırıyor. Devletimizin yapmış olduğu yatırımlar; özellikle ulaşımla ilgili yatırımlar bize çok fırsatlar önümüze koyuyor. Bunlardan bir tanesi Altın Çember dediğimiz Bandırma Limanı’nın hareketlenmesi ve aynı zamanda Osman Gazi Köprüsüyle, Çanakkale Köprüsü’nün ortaya koyduğu fırsatlar. Bu fırsatlar ne demek? Türkiye’de yaşayan her yedi insanın İstanbul ve çevresinde yaşadığını düşünürsek biz burada tüketimi ve üretimin en yoğun bölge olarak adlandırıyoruz. Ve İstanbul’da şu anda 2020 yılında bütün müstakil fabrikaların şehir içinden çıkması öngörülüyor. Bu nedenden dolayı bu fabrikalar; bizim de büyükşehir yasasıyla elimize geçirdiğimiz imardaki değişiklik ve leke koyma; yani Organize Sanayilere, yatırımcılara kucak açma şansımızı ortaya koyuyor. Eğer iyi bir planlama yapılırsa Balıkesir’de yedi ayrı yerde ciddi Organize Sanayi Bölgeleri yapılabilir. Bununla ilgili görüşmeleri zaten yatırımcılarla Büyükşehir Belediye Meclisi olarak yaptık. Bununla ilgili Bandırma, Susurluk ve Balya Havzalarında, Manyas, Burhaniye, Savaştepe ve Dursunbey bölgesinde farklı iş kollarında ihtisaslaşmış özel endüstri bölgeleri, aynı zamanda karma OSB’ler yatırımları planlanıyor. Neden? Çünkü otobana, ulaşım yollarına ve kesişim noktalarına en yakın noktaları belirledik. Yatırımcılarla da görüştük, bunlarla ilgili altyapısal çalışmalarımız yüzde 80 noktasında bitti. Burada insan istihdamının yüksek yapılacağı, özellikle de beyaz yakalı gençlerimizin.”

“Tarım ve hayvancılıkta marka olmaya devam edeceğiz”

Balıkesir’in insan kaynağı açısından Türkiye’de önemli bir merkez olduğuna dikkat çeken Yücel Yılmaz, kırsal alandaki yatırımlarla ilgili şunları ifade etti:

“Yani Balıkesir insan kaynağı yönünden oldukça verimli bir bölgedir. Artı yaptığımız göletlerle ve sulama imkanlarıyla tarlaları birleştirme yasasını da hızlı bir şekilde bitirebilirsek bundan sonraki üretimlerin nitelikli olmasını ve katma değer ürünler üzerinde çalışıyoruz. Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili ciddi çalışmalar yaptık, burada kurduğumuz laboratuvarla Sertifikalı, satın alma garantili, tohum vermeli, damlama sulamalı sisteme geçiyoruz. Ayrıca Balıkesir hayvancılık üretiminde Türkiye’yi doyuran il diyoruz. Yani sütüyle, beyaz etiyle, kırmızı etiyle, büyükbaş, küçükbaş hayvanı ile. Burada çiftçimizin maliyetlerini azaltacak çok farklı projelerimiz var. Kesimhaneleri bölgelere; yani mezbahaneleri seyyar mezbahane olarak bölgelere götürüp, meralarımızı ıslah edip verimli hale getirip girdi olarak, maliyet olarak insanlara yüklenen yükü biz belediye olarak organize bir şekilde azaltacağımızı, yüzde 15-20’lere avantaj sağlayacağımızı planladık. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani Büyükbaş Organize ve Küçükbaş Organize Tarım Bölgeleri ilan ediyoruz. Ayrıca tarımda ‘ben tarımla geçinmek istiyorum’ diyen arkadaşlara güzel projelerimizle beraber yatırım kolaylığı sağlayacak Kırsal Daire Kalkınma Daire Başkanlığımızda planladığımız ve yürürlüğe kısmen koyduğumuz birçok projemiz var.

“108 bin sanayide 11 bin de kırsalda istihdam”

Yaptıkları projelerle 5 yıl içerisinde 108 bin sanayide, 11 bin de kırsal bölgelerde istihdam sağlanacağını kaydeden Yılmaz, “Bunları toplumun tamamına, köylerimizin hepsine yayılmasını sağlayacağız. Yani kısaca şöyle söyleyebilirim; 5 yıl içerisinde 108 bin sanayide istihdam, 11 bin civarında da kırsal bölgelerimizde istihdamı öngören projelerimiz var. Bunların hepsini yan yana koyarsak Balıkesir’in beşeri kaynağı dediğimiz insan kaynağı ve ayrıca coğrafi konumunun verdiği güç, artı topraklarının verimliliği ve hükümetin yaptığı yol yatırımları. Bunları bir liderlikle ayağa kaldırmak anlamına geliyor. Biz üç ana bölgeye böldük Balıkesir’i; bir körfez, bir kuzeyin yıldızları ve bir de güneyin yıldızları. Güneyin yıldızlarının görevi tam bir şehir olarak bütün etkinliklerde bulunma ama körfeze ağırlıktı turizm, Kuzey Balıkesir’e de ağırlıklı limanı olduğundan dolayı sanayileşme görevlerini verdik. Bunların hepsi iliklerime kadar hissettiğim, hayata geçirilebilecek projeler. Çünkü biz bu şehirin insanını tanıyoruz, toprağını biliyoruz, verimliliğini biliyoruz, müşterisini biliyoruz. Bunlarla ilgili Ticaret Odası Meclis Başkanı iken yaptığım çalışmalar, Karesi Belediyesi Başkanıyken yaptığım çalışmalar sonuç aldığımız çalışmalar. Şimdiye kadar hükümetimizle networkunu kurduğumuz ve yatırımcılarla büyükşehirle kurduğumuz temaslardan kaynaklı olarak bunların hepsi bir hayal projesi değil, ayakları yere basan ve sadece liderlik, masanın etrafında insanları toplayıp gayrete getirme projeleri. Biz de bunu yaptık, yapacağız” diye konuştu.

“Yüzde 60’ın üstünde oy bekliyoruz”

Projelerin sandığa yansımasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde yüzde 60’ın üzerinde oy beklentilerinin olduğunu ifade etti. Yılmaz, “Biz Cumhur İttifakı olarak Balıkesir seçimlerde eğilimlerini göstermiş bir bölge. Balıkesir yüzde 65 Cumhur İttifakı’nı destekleme potansiyeline sahip bir il. Kamuoyu yoklamalarında da buna yaklaştığımız gözüküyor. Hedefimiz bu seçmenimizin tamamen objektif, siyasi bir ayrım yapmadan herkese eşit mesafede yaklaşan bir belediye anlayışımızla, kişiliğimiz ve projelerimizle vatandaşımızın huzuruna çıktık. Biz kamuoyunun tamamının desteğini bekliyoruz. İddialı olmasın ama yüzde 60’ın üzerine çıkacağımıza inanıyorum büyükşehirde” ifadelerini kullandı.