Özel çocuklardan izci kampı

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı’nın falezler üzerinde çam ağaçlarıyla kaplı 8 bin metrekarelik alan üzerinde hizmete açtığı Engelsiz Kafe’nin özel çocukları bu yıl 3’üncüsünü düzenledikleri izci kampında bir araya geldi. Özel çocuklar, Deniz Obası adını verdikleri kampta, ailelerinin yardımıyla kendi çadırlarını kurup, mıntıka temizliği yaptı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı’yla birlikte hizmete açtığı Şirinyalı Mahallesi’nde falez kıyı bandında yer alan Engelsiz Kafe, özel çocuklarını ve ailelerinin bu yıl 3’üncüsünün düzenlendiği izci kampına ev sahipliği yaptı. Çam ağaçlarıyla kaplı alanda düzenlenen ve 3 gün devam eden kamp, Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı ve Adalya Vakfı yöneticilerinin katıldığı törenle başladı.

Kampın ilk gününde özel çocuklar önce obalarını kuracakları alanda mıntıka temizliği yaptı ve ardından kamp boyunca kalacakları çadırları kurdu. Kamp çadırlarının kurulmasının ardından özel çocukların ‘Deniz Obası’ adını verdikleri kampın flaması asıldı ve yemin töreni gerçekleştirildi. Yemin töreninden ardından konuşan Başkanvekili Sarı, bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen etkinliğinin amacının özel çocukların paylaşma ve dayanışma duygularını yaşaması olduğunu söyledi. Sarı, bu yıl izci kampına 75 kişinin katıldığını belirterek, ilerleyen yıllarda katılımın daha da artmasını temenni ettiklerini söyledi.

Yemin törenini ardından Deniz Obası İzci Kampı’nda gün oyunlar ve akşam saatlerinde hep birlikte söylenen şarkılarla sona erdi. Kampta ikinci gün sabah sporuyla başladı. Sabah sporunun ardından kamp alanında mıntıka temizliği yapılırken gün mangal partisiyle sona erdi. Kampta son gün, güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte başlarken sabah sporu ve kahvaltının ardından mıntıka temizliği yapıldı, çadırlar toplandı.

Zihinsel engelli oğlu Serdar’la birlikte kampa katılan Tansu Konca, Engelsiz Kafe’den kurulduğu ilk günden bu yana hizmet aldığını söyledi. Konca, “Bizim çocuklarımızın bir şeyleri başarabilmesi için biraz zaman ve tolerans gerekiyor. Sevgi ve anlayış gerekiyor. Hiçbir şeyden geri kalmalarını istemiyoruz.İzciliğinde tadına varmış olmaktan çok mutluyuz. Bu sınırlı alanda her türlü imkan verildiği için kamp yapmak oldukça güvenli. Bu imkanı bize sağladığı için Belediye Başkanımız Ümit Uysal’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Oğlu gibi diğer çocukların kampta özellikle çadır hayatını deneyimlemesiyle, çadırın içini düzenleme, düzenli olarak giyinme, yeme ve içme aktivitelere katılma gibi pratiklerle, sıralama olayını geliştiğini belirten Konca, “Ayrıca, bekleme ve başarma duygusu, arkadaşlarıyla yaptığı aktivitelerle bir birlerine destek olma anlayışı da gelişiyor” dedi.