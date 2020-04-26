  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

(Özel) Çamurlu plakalı araçla kaçan hırsızlar yakalandı

Kağıthane’de trafik ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında trafikte çamurlu plakayla seyreden aracın peşine düştü.

2020-04-26 09:54:54 -
(Özel) Çamurlu plakalı araçla kaçan hırsızlar yakalandı

Kağıthane’de trafik ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında trafikte çamurlu plakayla seyreden aracın peşine düştü. Aracı durduran polis, hırsızlığa gittikleri belirlenen şüphelileri gözaltına aldı.


Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye gezen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, akşam saatlerinde Sanayi Caddesi üzerinde plakası çamurla kapatılan bir aracın seyrettiğini gördü. Şüphe üzerine aracın peşine düşen polis ekipleri, bir süre sonra aracı durdurdu. Durdurulan araçtaki 3 şüpheliyi indiren polis, içeride bir süre arama yaptı.


Yapılan aramalarda hırsızlıkta kullanılan araç ve gereçler ele geçirildi. Malzemelere polis tarafından el konulurken, şüphelilerin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı. Hırsızlık suçlarından emniyette kaydı olduğu öğrenilen şahıslar, kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahısların korona virüs salgınına rağmen hırsızlık yapmaya gittikleri öğrenildi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı