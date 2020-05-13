  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

(Özel) Bursa’nın önemli yeşil alanlarından Botanik Park, kapılarını çocuklara açtı

Bursa’nın önemli yeşil alanlarından biri olan Botanik Park, aylar sonra kapılarını çocuklara açtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:41:35 -
(Özel) Bursa’nın önemli yeşil alanlarından Botanik Park, kapılarını çocuklara açtı

Bursa’nın önemli yeşil alanlarından biri olan Botanik Park, aylar sonra kapılarını çocuklara açtı.


Bursa’da her yıl bahar ayında dolup taşan Botanik Park, Covid-19 salgınından dolayı kapılarını kapatmıştı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında 0-14 yaş çocuklar Bursa’da da parklara, yeşil alanlara akın etti. Botanik Park’ta güneşi ve sıcak havayı gören çocuklar aileleriyle birkaç saatin keyfini çıkarttı. Parkın içinde bulunan küçük göletteki kaz, martı ve kaplumbağaları da besleyen minikler, bisiklete binmeyi de ihmal etmedi. Çocuklar ve aileler saatin 15.00’e yaklaşmasıyla parktan ayrıldı.


Birkaç saat dışarıda olan çocuklar farklı duygular hissettiklerini, evde sıkıldıklarını dile getirdiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı