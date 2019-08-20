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(Özel) Beyzanur’la 6 leyleğin müthiş dostluğu

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü yine bir dostluk öyküsü ile adından söz ettiriyor.

20 Ağustos 2019 Salı 09:38
(Özel) Beyzanur’la 6 leyleğin müthiş dostluğu

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü yine bir dostluk öyküsü ile adından söz ettiriyor. Yaren Leylek ile balığa çıkan Adem Amca’nın hikayesi Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da çok konuşulmuştu. Bu kez Beyzanur Çakıl, evinin terasına çağırdığı 6 leyleği elleriyle besliyor. Balık keyfi yapan sevimli leylekler ise göç öncesi misafirliklerinin son günlerini yaşıyorlar.


Türkiye’yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden tek köy olan Eskikaraağaç Leylek Köyü, Uluabat Gölünün kıyısında, içinde barındırdığı doğal güzelliklerin yanı sıra köy sakinlerinin doğa ile olan diyaloğu uzun yıllar konuşulacak.


Eskikarağaç Köyünde yaşayan 12 Yaşındaki Beyzanur Çakıl evlerinin bitişiğindeki yuvada bulunan leylekleri her akşamüstü eliyle besliyor. Babasının eve getirdiği balıklardan ayırdıkları ile leyleklerin karnını doyuran Beyzanur, terasa her çıkışında leylekler etrafında bitiyor. Beyzanur’un kendilerine seslenmesi ile elindeki balığı gören leylekler terasın duvarlarına konarak Beyza’nın elinden balık yiyor.


Leylek dostu bir köyde yaşadığı için çok şanslı olduğunu belirten Beyzanur ‘’Yanımda biri olduğunda kolay kolay inmiyorlar terasa. Beni tanıyorlar ve sadece bana geliyorlar. Bu onların güvenliği içinde önemli. Bir yabani hayvanın dostluğunu kazanmak çok güzel bir şey’’ dedi.


Beyza’nın doğada yaşayan 6 leyleği


Balıkçılıkla uğraşan bir ailenin kızı olan Beyzanur, babasından getirdiği balıklardan her seferinde leyleklerine ayırıp onları özellikle besliyor. Yavru döneminde leylek ailesine yardımcı olmak için bunu yaptığını belirterek ‘’Artık Uluabat Gölünde de eskisi gibi balık olmadığını söylüyor babamlar. Bende leyleklerin bu durumdan etkilenmemesi için onlara destek oluyorum. Leyleklerimi çok seviyorum’’ dedi.


İnsan doğa ilişkisini fotoğraflarla kamuoyuyla paylaşan Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş de ‘’Gün geçmiyor ki bu köy insan ve doğa ilişkisi ile milyonları kendine hayran bırakmasın. Daha önce Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesi bu köyden çıkmış ve fotoğrafları ülke sınırlarını aşarak uluslararası bir boyut kazanmıştı. Belki de Adem Amca’dan etkilendi, belki de belediye tarafından sahiplendirilen yuva sonrası aidiyet duygusu ile bu işe kalkıştı Beyzanur. En nihayetinde göldeki balık azalmasından leyleklerin etkilenmemesi için evlerine gelen balıklardan leyleklerin payını ayırıyor hep. Beyza çatıya çıktı mı leylekler yan evlerin çatılarına konarak Beyza’yı takip ediyorlar. Bu anı fotoğraflamak çok sıradışı bir andı’’ dedi.


Karacabey Belediyesi geçen yıl köyde başlattığı örnek uygulama ile tüm leylek yuvalarını köyün küçük çocuklarına sahiplendirerek çocuk doğa ilişkisini ve aitlik duygusunu küçük yaşta aşılamayı hedeflemişti. Bu kapsamda Belediye ekipleri her yuvanın altına dikkat edilmesi gerekenleri yazarken yuvaya sahip çıkan çocukların isimlerini bu plakalara yazmıştı. Belediye Başkanı Ali Özkan da uygulama sonrası köye gelerek yuvalara sahip çıkan çocukları tebrik etmiş ve çeşitli hediyelerle köyün tüm çocuklarını ödüllendirmişti. Bu gelişmeler karşısında bir çocuğun yuvayla olan ilişkisinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek ‘’Çocuklarımız için, çevre bilinci için attığımız tohumların yeşerdiğini görmek ne güzel’’ açıklamasında bulundu.


Adem Amca ve Yaren Leylek Hikayesi de bu köyde hayat bulmuştu


Bir balıkçı ile leyleğin 8 yıllık dostluğunun baş kahramanları Adem Amca ve Yaren Leylek de her bahar bu köyde bir araya geliyorlar. Her sabah balıkçı Adem’le birlikte balığa çıkan Yaren Leylek ikilisi görenleri kıskandıran bir dostluk yaşıyor. Sonbahardadiğer leyleklerle olduğu gibi Afrika’ya göç eden Yaren Leylek 6 ay sonra baharda yeniden geliyor ve geldiğinde Adem Amcayı unutmayarak yeniden kayığına konuyor.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:38
  1. doğa
  2. fotoğraf

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