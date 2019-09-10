(Özel) Beyoğlu’nda trafik magandaları esnafı darp etti

Beyoğlu’nda su dağıtımı yapan bir esnaf, iddiaya göre, trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışmada darp edildi. Uğradığı saldırı sonucu yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı. Trafik magandaları ise darp ettikleri esnafın telefonu çalarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Irmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, su dağıtımı yapan esnaf, siparişlerini teslim etmek için geldiği bir iş yerinin önünde trafik magandaları ile sözlü tartışmaya başladı. Bir süre sonra trafik magandaları araçtan inerek esnafın etrafını sardı. Aracın kapılarını açan trafik magandaları, Cengiz S. isimli esnafı darp etmeye başladı. Uğradığı saldırıda Cengiz S’nin burnu kırıldı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar olay yerine gelerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında trafik magandasının bir tanesi Cengiz S’nin cep telefonunu çaldı. Magandalar daha sonra geldikleri araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Uğradığı saldırı sonucu darp edilen Cengiz S. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kavganın trafikte yol verme meselesinden çıktığı iddia edildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.