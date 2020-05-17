  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

İHH, İdlib’de 200 bin sivile iftar ulaştırdı

İki yüzlülüğün adı riya

“İnsan unutkandır, bunu unutma!”

Hızır Ali Muratoğlu kimdir? Hızır Ali Muratoğlu ne zaman şehid edildi?
için kalan
Aktüel

(Özel) Başakşehir Şehir Hastanesinin son durumu havadan görüntülendi

Korona virüsle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin ikinci etabı açılış için gün sayarken, yol inşaatı da hummalı bir çalışma ile sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:27:02 -
(Özel) Başakşehir Şehir Hastanesinin son durumu havadan görüntülendi

Korona virüsle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin ikinci etabı açılış için gün sayarken, yol inşaatı da hummalı bir çalışma ile sürüyor. Hastanedeki çalışmalar havadan görüntülendi.


Yeni tip korona virüsle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin ikinci etabı ve yol açılışı gün sayıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmayınca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapımı üstlenilen yolların inşaatında hummalı çalışmalar sürüyor. 21 Mayıs’ta tam kapasite ile hizmete girmesi planlanan hastanenin yollarındaki son durum havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde, çalışmaların son aşamaya geldiği görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı