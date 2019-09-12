(ÖZEL) Bakırköy’de AVM’de intihar girişimi

Bakırköy’de bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen bir kişi son katta çıkarak intihara kalkıştı. AVM’de bulunan kişiler korku dolu anlar yaşarken, intihara teşebbüs eden şahıs ise polisler tarafından ikna edildi.

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy’de bulunan bir alışveriş merkezinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, başka bir yerde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, alışveriş merkezinin en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı gören vatandaşlar olayı polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşın hemen branda açarken, sağlık ekipleri ise hazırda bekledi. Polis ekipleri de intihar etmek isteyen kişiyi ikna etmek için uzun süre uğraştı.

Şahsın korkuluklardan sarkması korku dolu anlar yaşattı

Ekipler önemleri aldıktan sonra kişiyi ikna etmeye çalışırken ara sıra aşağı doğru sarkması ise korku dolu anlar yaşattı. Sürekli hareket halinde olan şahıs polislerin uzun uğraşları sonunda ikna edilirken, şahsın korkuluklardan uzaklaştırılması ise izleyenlere rahat bir nefes aldırdı.

İkna olan kişi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.