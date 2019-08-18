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(Özel) Bakan çağrıda bulundu, eğitim merkezi hayvanat bahçesine döndü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Twitter üzerinden okulların hayvan alabilmesi için çalışma başlattıklarını açıklaması üzerine Kocaeli’de harekete geçen bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi, bahçesini onlarca türden hayvanla doldurdu.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:09
(Özel) Bakan çağrıda bulundu, eğitim merkezi hayvanat bahçesine döndü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Twitter üzerinden okulların hayvan alabilmesi için çalışma başlattıklarını açıklaması üzerine Kocaeli’de harekete geçen bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi, bahçesini onlarca türden hayvanla doldurdu. Hayvanat bahçesini aratmayan eğitim merkezinin bahçesinde hayvanlar, hem çocukları eğlendiriyor hem de eğitimlerine katkı sağlıyor.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden bir köpekle olan fotoğrafını, “Pergel barınaktan geldi. Okullarımızın da alabilmesi için bir çalışma başlattık. ‘Bir bu mu kaldı’ dediler. Emin olun, müfredata hayvan sevgisine dair bir yazı koymakla, okul bahçesine çocuğun seveceği, günaydın diyeceği bir can koymak arasında, ‘sevgi’ kadar büyük bir fark var” sözleri ile paylaştı.


Bakan Ziya Selçuk’un okullarda hayvan barındırılması için çalışma başlattıklarını bu sözlerle açıklamasının üzerine Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabiltasyon Merkezi, projeye destek vermek ve çocukların hayvanlarla olan iletişimini arttırmak amacı ile bahçesini hayvanlarla doldurma kararı aldı. Daha önceden atların, köpeklerin ve bazı kuş türlerinin bulunduğu eğitim merkezi, Bakan Selçuk’un açıklaması üzerine harekete geçerek adeta bahçesini hayvanat bahçesine çevirdi. Koyun, köpek, tavuk, güvercin, tavşan, tavus kuşu gibi onlarca hayvan için eğitim merkezinin bir köşesinde barınaklar yapıldı.



Okul bahçesindeki hayvanlar çocukların eğitimlerine katkı sağıyor


Okul bahçesine kurulan hayvanat bahçesinde bulunan onlarca türden 50’ye yakın hayvan, merkezde eğitim alan özel çocukların arkadaşı oldu. Eğitim merkezine gelen aileler hayvanları görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken çocuklar ders aralarında soluğu hayvanların yanında alıyor. Çocuklar, öğretmenleri eşliğinde hayvanlarla oynama fırsatı buluyor. Köpekleri sevip, tavukların arkasından koşan çocukların eğitiminde hayvanlar sayesinde de daha hızlı bir şekilde yol alınabiliyor. Hayvanlarla kurdukları iletişim sayesinde çocukların merkezde gördükleri eğitimin yanı sıra, iletişim becerilerinin artması, sosyal yaşama tutunmalarında daha hızlı yol alınıyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan rehabilitasyon ve eğitim merkezinin özel eğitim uzmanlarından Menekşe Dönendemir, okulun bahçesinde bulunan küçük hayvanat bahçesindeki hayvanların sayısını arttırdıklarını ifade etti. Çocukların bahçede bulunan hayvanlarla iletişim kurmaya başlamaları sonrasında olumlu yönde gelişim gösterdiklerini belirten Dönendemir, “Bakanımız Ziya Selçuk, eğitimde hayvanların önemini ön plana çıkartan bir çalışma başlattı. Biz yaklaşık 5 senedir kurumumuzdaki mini hayvanat bahçesinde çocuklarımıza eğitim vermekteyiz ve çocuklarımızı hayvanlarla bir araya getirmekteyiz. Hayvanlarla çocukların davranış problemlerini azaltıp sosyal yönelimlerinde olumlu yönde etkiler almaktayız. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamalıyız. Çünkü eğitimde sevgi her şeydir” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:09
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