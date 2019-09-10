(Özel) Bağcılar’da 24 yaşındaki gencin ağır yaralandığı kaza kamerada

Bağcılar’da bir araç 24 yaşındaki gence çarpıp kaçtı. Gencin ağır yaralandığı kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Pazar gecesi Bağcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Rıdvan P. cadde üzerinde bir grup gençle henüz bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Gençler tartıştığı sırada Recep F. isimli şahıs hakimiyetindeki araçla Rıdvan P.’ye çarpıp kaçtı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Rıdvan P.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri Recep F.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralanan gencin yakını Ferdi Çıtay, kazanın tartışmayla ilgisi olduğunu ve Recep F.’nin bilinçli olarak Pulat’a çarptığını söyledi.

“Resmen ölüme sebebiyet bu”

Acılarının büyük olduğunu ifade eden Ferdi Çıtay, “Yukarıda bir kafe var. İzbe bir yerde gençlerin takıldığı bir kafe, burada 15-20 kişilik bir grupla tartışıyorlar. Orada bitiremediklerini gelip burada kardeşimize çarparak bitiriyorlar. Kan izleri orada var. Kamera kayıtları, polis tutanakları her şey mevcut. Kaçıyor şu anda. Ailesi uzlaşmak istiyor. Resmen ölüme sebebiyet bu. Burada kan izleri dururken kimse uzlaşmaz. Kaçmasaydı yardım etseydi belki uzlaşılabilirdi” diye konuştu.

Kaza anı kamerada

Görüntülerde gençlerin tartıştığı görülüyor. Rıdvan P. yukarıya doğru hareket ettiği esnada beyaz bir aracın kendisine hızla çarpıp kaçtığı görülüyor. Daha sonra yaralanan gencin siyah bir araçla hastaneye kaldırıldığı anlar yer alıyor.