(Özel) Avcılar sahilden Uludağ manzarası
Korona virüs salgını sonrası İstanbul’da hava kirliliği azalınca Avcılar sahilden Uludağ manzarası izlendi.
Korona virüs salgını sonrası İstanbul’da hava kirliliği azalınca Avcılar sahilden Uludağ manzarası izlendi.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında birçok vatandaşlar ’Evdekal’ tedbirlerine uyarken, İstanbul’un hava kirliliği de azaldı. Avcılar sahilinde bayramın ilk gününde Uludağ manzarası çıplan gözle izlendi. Avcılar Sahilden yüzlerce kilometre ötedeki Bursa Uludağ’ın karlı zirveleri görüldü.