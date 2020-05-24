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Aktüel

(Özel) Avcılar sahilden Uludağ manzarası

Korona virüs salgını sonrası İstanbul’da hava kirliliği azalınca Avcılar sahilden Uludağ manzarası izlendi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:14:54 -
(Özel) Avcılar sahilden Uludağ manzarası

Korona virüs salgını sonrası İstanbul’da hava kirliliği azalınca Avcılar sahilden Uludağ manzarası izlendi.


Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında birçok vatandaşlar ’Evdekal’ tedbirlerine uyarken, İstanbul’un hava kirliliği de azaldı. Avcılar sahilinde bayramın ilk gününde Uludağ manzarası çıplan gözle izlendi. Avcılar Sahilden yüzlerce kilometre ötedeki Bursa Uludağ’ın karlı zirveleri görüldü.

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