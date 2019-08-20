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(Özel) Askeri araçla çarpışan minibüs böyle devrildi

Denizli’de askeri araç ile çarpışan minibüsün devrildiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

20 Ağustos 2019 Salı 10:12
(Özel) Askeri araçla çarpışan minibüs böyle devrildi

Denizli’de askeri araç ile çarpışan minibüsün devrildiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir kişinin yaralandığı kazada sürücü sıkıştığı yerden vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.


Kaza, geçtiğimiz 9 Ağustos’ta Merkezefendi ilçesi Murat Dede Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, K.U. yönetimindeki 20 JAA 029 plakalı askeri araç, Haşim K. idaresindeki 20 S 0534 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yol ortasına devrildi. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yan yoldan çıkan minibüse askeri araç arka çamurluk kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yan yatarak sürüklendi. Ardından araçtan inen askeri personeller ile vatandaşlar minibüs içinde sıkışan sürücü Haşim K.’nın yardımına koştu. Vatandaşlar önce minibüsü kaldırmak için hamle yaptı ancak bunda başarılı olamayınca sürücüyü çıkarmak için aracın üstüne çıktı. Daha sonra sürücü sıkıştığı yerden aracın içine giren birkaç kişi tarafından çıkarıldı. Sonrasında ise Haşim K., olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Yaşanan kaza anında büyük bir panik yaşandığı gözlenirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:12
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