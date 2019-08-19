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(Özel) Asırlık keçe sanatına bambaşka boyut kazandırdı

Geçmişi asırlar öncesine dayanan keçe sanatına farklı bir boyut kazandıran keçe sanatçısı Ebru Süner, hazırladığı özel ürünlerle büyük beğeni topluyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:47
(Özel) Asırlık keçe sanatına bambaşka boyut kazandırdı

Geçmişi asırlar öncesine dayanan keçe sanatına farklı bir boyut kazandıran keçe sanatçısı Ebru Süner, hazırladığı özel ürünlerle büyük beğeni topluyor. Unutulmaya yüz tutan keçe sanatını verdiği eğitimlerle gelecek nesillere de aktaran Süner, büyük bir sabırla işlediği el emeği göz nuru eserlerini Ulucanlar Sanat Sokağı’nda sergiliyor.


Her gün yüzlerce sanatseveri ağırlayan Ulucanlar Sanat Sokağı, asırlık sanatları da meraklılarıyla buluşturuyor. Yıllardır keçe sanatıyla ilgilenen Ebru Süner, bu sanatı yaptığı eserlerle farklı bir boyuta taşıyor.Sabırla ve titizlikle hazırladığı eserleri sanatseverlerin beğenisine sunan Süner, keçeden yapılmış tablolardan bebeklere, ayakkabılardan hediyeliklere kadar yüzlerce çeşit ürünle her gün farklı bir çalışmaya imza atıyor. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir devlet okulunda eğitimlere de katılan Süner, bu sanatı gelecek nesillere aktarıyor. Öğrenciler aldıkları eğitimin ardından hazırladıkları ürünlerle bütçelerine katkı sağlıyor.Süner, okulların kapandığı dönemde ise atölyesinde bu sanata gönül verenleri ağırlayarak onlara bu işin inceliklerini anlatıyor.


Keçe sanatının insanın negatif enerjisini aldığını belirten Ebru Süner, "Geleneksel keçe sanatıyla ilgili dersler veriyorum. Keçe dersleri veriyoruz. Yaklaşık 10 senedir keçe ile ilgileniyorum. Keçe ile aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. Giyilebilir ve dekoratif ürünler hazırlıyoruz. Yelpazesi çok geniş bir sanat dalı. Unutulmaya yüz tutan bir sanat dalımız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Organik bir ürün. Zeytinyağlı sabun, sıcak su ve basınç uygulanarak kuzu yününün bir araya gelmesini sağlıyoruz. Yalıtım malzemesi bir nevi. Negatif elektriği alıyor üzerinizden. İğneleme tekniği, tepme keçe tekniği kullanıyorum. Atatürk portremi hazırlarken iğneleme tekniği kullandım. Bu tablom çok özel. İki dönem Hacettepe’de öğretim görevlisi olarak görev yaptım. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında eğitimler veriyorum eğitim öğretim döneminde. Fırsat buldukça sanatımızı ilerletip öğretmeye çalışıyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:47
  1. sanat
  2. sergi

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