0553 313 94 23

(Özel) 40 santim büyüyen böbrek laparoskopik cerrahi ile alındı

Aşırı yorgunluk ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvuran Dursunbeyli Mehmet Altıntaş’ın 40 santimetreye ulaşan böbreği laparoskopik yöntemle vücudundan alındı.

14 Haziran 2019 Cuma 09:26
(Özel) 40 santim büyüyen böbrek laparoskopik cerrahi ile alındı

Aşırı yorgunluk ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvuran Dursunbeyli Mehmet Altıntaş’ın 40 santimetreye ulaşan böbreği laparoskopik yöntemle vücudundan alındı. Özel Sevgi Hastanesi’nde başaralı bir operasyona imza atan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hidayet Çoban, böbreğin 40 santimlik bir balon haline gelmesinin sebebinin böbrek taşı olduğunu söyledi.


Hastası Mehmet Altıntaş’ın böbrek taşının kanalları tıkaması neticesinde böbreğinin balon gibi şişerek 40 santime ulaştığını tomografiyle öğrendiklerini belirten Op. Dr. Hidayet Çoban, uyguladıkları laparoskopik cerrahi ile böbreği vücuttan aldıklarını açıkladı. Yapılması zor bir ameliyatı başarıyla tamamladıklarının belirten Op. Dr. Hidayet Çoban, hastası Mehmet Altıntaş’ın sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.



2,5 santimlik taş kanalları tıkayınca böbrek 40 santime ulaşmış


Dursunbeyli Mehmet Altıntaş’ın kendisine yorgunluk ve halsizlik şikayetiyle başvurduğunu belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hidayet Çoban, yapılan uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada, “Hastamız dahiliye uzmanının bize yönlendirmesiyle geldi. Karaciğerinin altından kasığına kadar uzanan kistik bir lezyonu vardı. Tomografilerini incelediğimizde bunun böbrek olduğunu anladık. İçinde en büyüğü 2,5 santimlik birkaç tane taş tıkamış böbreğin çıkışını ve böbrek artık balon haline gelmişti. Biz bunu laparoskapik yöntemle üç delikten girip yapabileceğimizi düşündük ve hastaya ameliyat randevusu verdik. Hasta geldi, normalde 40 sene önce böbrek taşı nedeniyle ameliyat olmuş bir hasta, ama açık ameliyat olmuş. Açık ameliyat olan hastalarda böbreğin çevresi zırh gibi yapışıyor. Ameliyat olan yerler yapışık olduğu için serbestlemek,yapışıkları açmak çok zor, hatta açık ameliyatla bile zor. Ama biz bunu laparoskopik olarak bitirdik ve hastaya büyük bir kesi yapmadan o balon haline gelmiş ve taşlı olan böbreği çıkardık. Hastamız iyi, muhtemelen yarın taburcu edeceğiz. Laparoskopik ameliyatlar ürolojide herkesin yaptığı sık ameliyatlar değil. Özellikle de böyle sekonder dediğimiz daha önce ameliyat olmuş hastalarda, vak’alarda çok zorlu ameliyatlar. Ama başarılı bir ameliyat oldu, mutluyuz” diye konuştu.



40 santime ulaşan böbrek karnın sağ tarafını doldurmuş


Hastası Mehmet Altıntaş’ın böbreğinin 40 santimetreye kadar ulaşmasının sebepleri hakkında da konuşan Op. Dr. Hidayet Çoban, “Hastamız daha önce böbrek taşından ameliyat olmuş, ama böbrek çıkışında muhtemelen doğuştan gelen bir darlığı vardı. Oraya da büyük bir taş; 2,5 santimlik bir taş oturmuş, tıkamış. Böbrek karaciğeri ittirmiş, kasığa kadar 40 santim uzunluğunda balon haline gelmiş ve karnının sağ tarafını tamamen doldurmuş. Normalde açık ameliyatta bile o böbreği serbestlemek ve çıkarmak zorlu bir ameliyat süreci. Ama biz bunu laparoskopik olarak bitirdik, başarılı bir ameliyat oldu” ifadelerini kullandı.



Hastamız sağlığına kavuştu


Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hidayet Çoban serviste yatan hastası Mehmet Altıntaş’ı ziyaret ederek durumu hakkında hastayı bilgilendirdi. Başarılı uygulama sonrasında hastası Mehmet Altıntaş’ın sağlığına tamamen kavuştuğunu belirten Hidayet Çoban, hastası Mehmet Altıntaş’ın taburcu edilebilir hale geldiğini de kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya plajı değil Şırnak taşları
    1. Antalya plajı değil Şırnak taşları
    2. Ediz Bahtiyaroğlu’nun ailesine verilen..
    3. Van'da rüşvet operasyonu
    4. Bakan Kurum’dan son uyarı
    5. Borsa güne yükselişle başladı
    6. Umman Körfezi'ndeki iki tankere..
    7. Polonyalı turist denize boğuldu
    8. Çavuşoğlu: "(Suudi Arabistan ile..
    9. Başkan Alim Işık, İtalya’da Kütahya’yı..
    10. Bozdoğan: “Anadolu’da ilk Darüşşafaka..
    11. Hırsızları kamera görüntüleri ele verdi
    12. Kredi kartında asgari ödeme oranı..
    13. ABD'li Yarbaydan küstah sözler:..
    14. KAR-MEK yılsonu sergisi açıldı
    15. Jandarma Teşkilatı 180 Yaşında
    16. Tuşba’da ‘Öncelik Hayatın, Öncelik..
    17. Taksit sayısı arttı, sırada..
    18. Dış ticaret endeksleri açıklandı
    19. Kocaeli merkezli 10 ildeki FETÖ/PDY..
    20. KTO Karatay’dan YKS’ye girecek..
    21. BİK hizmetleri artık e-Devlet'te
    22. Van’da rüşvet operasyonu
    23. Asya borsaları
    24. Ödemeler dengesi (1)
    25. Cari açık Nisan’da azaldı
    26. Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş..
    27. Başsavcı Uğurlu ile hakim ve savcılara..
    28. Zekâ Gücü Projesi’yle yeni dâhiler..
    29. Yıldız Kızlar’da Türkiye Şampiyonu..
    30. Kırmızı peri bacalarına bilimsel..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!