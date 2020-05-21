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(Özel) 208 bin TL alacağını alamayınca kendi yaptığı caminin kubbesine intihar için çıktı

Denizli’de bir taşeron firmanın ortağı, alacağı olan 208 bin TL parayı alamadığı iddiasıyla yaptığı caminin kubbesine çıkarak intihara kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 23:08:43 -
(Özel) 208 bin TL alacağını alamayınca kendi yaptığı caminin kubbesine intihar için çıktı

Denizli’de bir taşeron firmanın ortağı, alacağı olan 208 bin TL parayı alamadığı iddiasıyla yaptığı caminin kubbesine çıkarak intihara kalkıştı. Şahsı polis ekipleri ve psikolog güçlükle ikna edip itfaiye merdiveni ile yaklaşık 1 saatin sonunda indirildi.


Olay, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi Üçler Bulvarı üzerindeki inşaat alanında meydana geldi. Yalçın K., ortağı ile birlikte bir inşaat firmasının cami duvar yapımının taşeron yükleniciliğini üstlendi. İş bitiminde iddialara göre, yüklenici firmadan yaklaşık 208 bin TL alacağı olan parayı alamayan Yakup K., ve ortağı firma yönetimi ile tartışıp karakolluk oldu. Bunun üstüne Yakup K., alacağı olan parayı alamayıp üstüne şantiyeden kovulunca işçiliğini yaptığı caminin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şantiyede çalışan diğer işçiler, olayı görüp polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı çıktığı yerden indirmek için ikna çabalarına başladı. Ekipler bundan başarılı olamayınca bu defa devreye psikolog girdi. Olay yerine gelen psikolog, polis ekiplerinin de desteği ile 1 saatin sonunda şahsı ikna etti. Yakup K., ardından itfaiye merdiveni ile çıktığı kubbeden indirildi. Yakup K., sonrasında ise kontrol amaçlı ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



“Bir kuruş paramı alamadım”


Alacakları olan parayı alamadıkları ve üstüne şantiyeden kovulduklarını belirten şirket ortaklarından Tekin Özden, “Şu anda camiye çıkan benim ortağım. Bu caminin cephesinin taşını ben yaptım. Bütün malzemeleri ben kendi cebimden aldım, 208 bin TL. bütün işi bitirdim. Bir kuruş paramı alamadım. Yer işlerini de ben yaptım. Söz verdiler, ’ Bitir senin alacağını verelim ’ dediler, vermediler. Dün de karakoldan polisi çağırdı bizi şantiyeden artırmaya çalıştı. Karakola gittik, ifademizi aldılar. ’Siz malınızı alamazsınız’ dediler. Bu malın parasını ben verdim. Faturaların, belgelerim mevcut. Her şeyim mevcut. Her şeyi ben ödedim, ben yaptım şirket bana para ödemedi” dedi.

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