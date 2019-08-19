(Özel) 10 kişinin yaralandığı kiz isteme kavgasında bu kez de kız tarafı konuştu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kız isteme sırasında 10 kişinin yaralandığı kavgada damat adayı İ.G.’nin ardından genç kız S.C.’nin amcası Adnan Cin İHA’ya açıklamalarda bulundu.

Çaydeğirmeni beldesinde ailesiyle ikamet eden İ.G., ailesi ile birlikte bir süre önce tanıştığı S.C.’yi ailesinden istemek üzerine evlerine gitti. Ancak kız isteme sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile iki aileden 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma ve Devrek Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından hastanedeki tedavileri tamamlanan taraflar jandarma karakolunda ifade verdi.

İHA’ya açıklamalarda bulunan damat adayı İ.G.’nin iddialarının ardından genç kız S.C.’nin amcası Adnan Cin de İHA’ya açıklamalarda bulundu. Amca Adnan Cin, yaşananları şöyle aktardı:

"Biz ilk tanıdığımızda şahsı araştırdık. Belgeleriyle birlikte evli olduğunu kanıtladık. Kızımızı bekar diye kandırmıştı. Evli olduğunu kızımıza göstermiştik. Fakat şahıs geçen Nisan ayında davası görülerek boşanmış. Ama şahıs kız ile tanışma sırasında evlidir. Bekar olduğunu söylemiş. Kızı bu şekilde kandırarak kendine sevdirmiş ve aşık etmiş. Olaylar bu şekilde cereyan ettiği için bu şahsın evli olduğunu ve hatta başından iki nikah geçtiğini öğrendik. Ama şahsın bizim hakkımızda yaptığı bütün beyanlar doğru değildir. Kız istemeye kesinlikle gelmeyin. Hatta izne gelmeden önce ailesine ailemizi gönderdik. Sakın böyle bir şey yapmayın. Oğlunuzu bu işten vazgeçirin dedik. Gelmesinler, eğer gelirlerse bu iş güzel bitmez diye onlara haber gönderdik. Ama onlar ısrar ettiler. Geldiler. Ağabeyim bu işle uğraştığı için devamlı araştırdı. Benim de üç kızım var. Kız çocuğu babası olarak kim ister ki çocuğunu kötü bir yere veya hayırsız bir yere versin. 100 kişiden bir kişi dahi bu şahıs hakkında bize olumlu cevap dahi vermedi. Oturduk konuştuk, bir kişi olumlu cevap verse sebep aradık. Fakat kesinlikle bir sebep bulamadık. Yaptığı evliliklerden, akrabalarından, hısımlarından, kız arkadaşlarından herkes olumsuz cevap verdi. Biz kızımızı ateşe atamayacağımız için vermedik."

"Kız istemeye bıçakla gelinir mi?"

İ.G. ve ailesinin olay günü çiçek ve çikolata ile evlerine geldiğini anlatan Adnan Cin, "Bunlar olay günü çiçek ve çikolata ile geldiler. Biz çiçek ve çikolata ile gelmelerini beklemiyorduk. Kız vereceğiz demedik. Tanışmak istiyorlarsa tanışabiliriz. O şekilde bir diyalog geçti. Çiçek ve çikolata ile gelince ağabeyim bir senenin verdiği stresle beraber çiçeği yere attı. Bunun üzerine şahsın amcası ağabeyime arkadan yumruk vurdu. Bütün olaylar o anda cereyan etti. Her şey birbirine karıştı. Bizim bayramın üçüncü gününde kaybolan üç ineğimiz vardı. Bize bütün gün boyunca geçmiş olsun ziyaretleri olmuştu. Fakat şahsın söylemiş olduğu anlatmış oldukları karşısında ağzım açık donakaldım. Doğruları söylemiyor. Pusu kurulduğunu iddia ettiği kişiler bize kayıp ineklerimiz sebebiyle geçmiş olsuna gelen insanlardı. Kavga sırasında kavgayı ayırmak istediler. Onlar olmasaydı belki daha büyük olaylar olacaktı. Kız istemeye bıçakla gelinir mi? Sopayla bize vurular" diye konuştu.

Amca Adnan Cin, kavga sırasında karnından bıçakla yaralandığını, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını ifade etti.