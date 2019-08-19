0553 313 94 23

(Özel) 10 kişinin yaralandığı kiz isteme kavgasında bu kez de kız tarafı konuştu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kız isteme sırasında 10 kişinin yaralandığı kavgada damat adayı İ.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:31
(Özel) 10 kişinin yaralandığı kiz isteme kavgasında bu kez de kız tarafı konuştu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kız isteme sırasında 10 kişinin yaralandığı kavgada damat adayı İ.G.’nin ardından genç kız S.C.’nin amcası Adnan Cin İHA’ya açıklamalarda bulundu.


Çaydeğirmeni beldesinde ailesiyle ikamet eden İ.G., ailesi ile birlikte bir süre önce tanıştığı S.C.’yi ailesinden istemek üzerine evlerine gitti. Ancak kız isteme sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile iki aileden 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çaycuma ve Devrek Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından hastanedeki tedavileri tamamlanan taraflar jandarma karakolunda ifade verdi.


İHA’ya açıklamalarda bulunan damat adayı İ.G.’nin iddialarının ardından genç kız S.C.’nin amcası Adnan Cin de İHA’ya açıklamalarda bulundu. Amca Adnan Cin, yaşananları şöyle aktardı:


"Biz ilk tanıdığımızda şahsı araştırdık. Belgeleriyle birlikte evli olduğunu kanıtladık. Kızımızı bekar diye kandırmıştı. Evli olduğunu kızımıza göstermiştik. Fakat şahıs geçen Nisan ayında davası görülerek boşanmış. Ama şahıs kız ile tanışma sırasında evlidir. Bekar olduğunu söylemiş. Kızı bu şekilde kandırarak kendine sevdirmiş ve aşık etmiş. Olaylar bu şekilde cereyan ettiği için bu şahsın evli olduğunu ve hatta başından iki nikah geçtiğini öğrendik. Ama şahsın bizim hakkımızda yaptığı bütün beyanlar doğru değildir. Kız istemeye kesinlikle gelmeyin. Hatta izne gelmeden önce ailesine ailemizi gönderdik. Sakın böyle bir şey yapmayın. Oğlunuzu bu işten vazgeçirin dedik. Gelmesinler, eğer gelirlerse bu iş güzel bitmez diye onlara haber gönderdik. Ama onlar ısrar ettiler. Geldiler. Ağabeyim bu işle uğraştığı için devamlı araştırdı. Benim de üç kızım var. Kız çocuğu babası olarak kim ister ki çocuğunu kötü bir yere veya hayırsız bir yere versin. 100 kişiden bir kişi dahi bu şahıs hakkında bize olumlu cevap dahi vermedi. Oturduk konuştuk, bir kişi olumlu cevap verse sebep aradık. Fakat kesinlikle bir sebep bulamadık. Yaptığı evliliklerden, akrabalarından, hısımlarından, kız arkadaşlarından herkes olumsuz cevap verdi. Biz kızımızı ateşe atamayacağımız için vermedik."



"Kız istemeye bıçakla gelinir mi?"


İ.G. ve ailesinin olay günü çiçek ve çikolata ile evlerine geldiğini anlatan Adnan Cin, "Bunlar olay günü çiçek ve çikolata ile geldiler. Biz çiçek ve çikolata ile gelmelerini beklemiyorduk. Kız vereceğiz demedik. Tanışmak istiyorlarsa tanışabiliriz. O şekilde bir diyalog geçti. Çiçek ve çikolata ile gelince ağabeyim bir senenin verdiği stresle beraber çiçeği yere attı. Bunun üzerine şahsın amcası ağabeyime arkadan yumruk vurdu. Bütün olaylar o anda cereyan etti. Her şey birbirine karıştı. Bizim bayramın üçüncü gününde kaybolan üç ineğimiz vardı. Bize bütün gün boyunca geçmiş olsun ziyaretleri olmuştu. Fakat şahsın söylemiş olduğu anlatmış oldukları karşısında ağzım açık donakaldım. Doğruları söylemiyor. Pusu kurulduğunu iddia ettiği kişiler bize kayıp ineklerimiz sebebiyle geçmiş olsuna gelen insanlardı. Kavga sırasında kavgayı ayırmak istediler. Onlar olmasaydı belki daha büyük olaylar olacaktı. Kız istemeye bıçakla gelinir mi? Sopayla bize vurular" diye konuştu.


Amca Adnan Cin, kavga sırasında karnından bıçakla yaralandığını, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman: Galibiyeti istedik...
    1. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    2. Bir kase yoğurt bakın cildinizi ne..
    3. Mardin’de Vali Yaman’ın..
    4. Balık tutarken hayatını kaybetti
    5. Baydilli, ilçede alan gezilerini..
    6. (Özel haber) Karim Hafez: "Güzel işler..
    7. GKV Fen Lisesinden uluslararası STEAM..
    8. Türkler satın alıp ülkeler kazanıyor
    9. Seçer: "Vicdanım rahat etsin diye..
    10. Kent merkezine getirilen domuz..
    11. Van Valiliğinden ‘Atatürk portresi’..
    12. Bomba iddia! Beşiktaş, Romain Saiss..
    13. AK Partili vekilden Yeni Akit’e tam..
    14. Sırp hentbolcu Jevtic, Cumhurbaşkanı..
    15. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya..
    16. Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına..
    17. PKK yayın organı Yeni Yaşam’dan..
    18. Tarihi Küçük Ayasofya Camisinde..
    19. Yaralı karaca yayla sakinlerine sığındı
    20. Sudan'ın devrik lideri Beşir hakim..
    21. İstanbul'da selde ölmüştü! Kimliği belli
    22. Siverek’te asfaltlama çalışmaları
    23. Iraklı baba 70 lira için çocuğunu..
    24. Hat 310 ile 3 ilçede ulaşım kolaylaştı
    25. Serbest piyasada altın fiyatları
    26. Belediye Başkanlığı görevine getirilen..
    27. AK Partili milletvekilleri kaza geçirdi
    28. İzmir’e Menemenspor morali
    29. FETÖ firarisi eski emniyet müdürü..
    30. (Özel haber) Yusuf Erdoğan: “Lige iyi..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!