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Özdil'in milyonluk tokadına Dündar'dan ilginç destek

Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal isimli kitabıyla yaptığı milyonluk vurguna destek veren mahallelisi Uğur Dündar, kitabı eleştirenleri, aklınca Atatürk düşmanı ilan etti.

31 Ocak 2019 Perşembe 12:14
Özdil'in milyonluk tokadına Dündar'dan ilginç destek

Yıllarca dolandırıcılar, istismarcılar ve hilekarlarla mücadele ettiğini iddia eden Uğur Dündar bu kez Gazi Mustafa Kemal üzerinden yapılan büyük istismara destek çıktı ve alkış tuttu. Sözcü'de yayınlanan bugünkü yazısında tokatçı Yılmaz Özdil'e tam destek veren Uğur Dündar, milyonluk vurgunu yapan "Bidon Kafa"yı eleştirenleri, "Atatürk düşmanı" ilan etti. Yayınevi ve yazarının böyle bir açıklaması olmamasına rağmen kitaptan elde edilecek gelirin fakirlere verileceğini ve ücretsiz kitap dağıtımında kullanılacağını iddia eden Uğur Dündar yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk düşmanlığı ve kıskançlık"

"Yılmaz Özdil kardeşimi itibarsızlaştırmak için medya tarihinin en büyük linçini yapıyorlar. Gözlerini öylesine bir linç ve hırs bürümüş ki, bunların altında yatan asıl nedenin 'Atatürk düşmanlığı ve kıskançlık' olduğunu değerli okurların göremeyeceğini sanıyorlar."

"Anasının ak sütü gibi helal"

Kitabın 2500 liraya satılmasını da haklı bulan Uğur Dündar, Yılmaz Özdil'in buradan elde ettiği gelirin "anasının ak sütü gibi helal" olduğunu savundu. Dündar ayrıca Yılmaz Özdil'in "üçkağıtçı" gibi gösterilmesini eleştirdi ve Özdil'in "basın tarihinin en çok satan yazarı" olduğunun altını çizdi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:14
  1. Mustafa Kemal
  2. Yılmaz Özdil
  3. Uğur Dündar

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