Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı

yeniakit.com.tr Gazi Mustafa Kemal’i sömüren sözde ulusalcıların bayrak sallayanı Yılmaz Özdil, son kitabıyla milyonları cebe indirdi. “Mustafa Kemal” isimli kitabıyla Özdil, Kemalistler eliyle köşeyi döndü. Kitabıyla milyoner olan Yılmaz Özdil, duygu sömürüsü yapmaya da başladı.

1,5 milyon sattı

Manevi boşluk yaşadıkları için kendi mahallelerinden herkese sahip çıkmaya çalışan Kemalist tayfa, Özdil’in kitabına ilgi gösterdi. Sözcü tarafından da bol bol reklamı yapılan kitap, 1,5 miyon adet sattı. Tamamen köşe yazısı mantığıyla yazıldığı ve sayfalar gereksiz yere uzatıldığı için tepki çeken kitabıyla Özdil milyoner oldu.

“Yüzde 25 telif...”

Yazarların, kitaplarından yüzde 7 ila yüzde 15 arasında telif aldığı biliniyor. Yayın dünyasında, Özdil’in meşhur bir yazar olması sebebiyle “Mustafa Kemal” kitabından aldığı telifin yüzde 25’i bulduğu konuşuluyor.

Asgari 3 milyonu cebe indirdi

Raf fiyatı değişkenlik gösterse de, “Mustafa Kemal” isimli kitap ortalama 20 TL’den satılıyor. 1,5 milyon satış yapan kitaptan Özdil’in yüzde 10 telif alması durumunda, asgari 3 milyonu cebe indirdiği düşünülüyor.

Sömürerek zengin oldu, duygu sömürüsüne başladı

Hiçbir ilmi değeri olmayan, sadece uzun tutulmaya çalışılarak masrafı, dolayısıyla satış fiyatını artırmak için uğraşılan, para kazanmaya yönelik satışa sunulan “Mustafa Kemal” kitabıyla köşeyi dönen Özdil, parayı bulduktan sonra duygu sömürülerine başladı. Özdil, sözkonusu kitaptan elde ettiği milyonların bir bölümünü Darüşşafaka’ya bağışladı.