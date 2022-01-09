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Gündem Özdil, 'korona'cı proflarla böyle dalga geçti "Halkımızı aydınlatmak için..."
Gündem

Özdil, 'korona'cı proflarla böyle dalga geçti "Halkımızı aydınlatmak için..."

Araştırmacı Yazar Haluk Özdil, millete her gün korku pompalayan, "mini minnacık pıhtılar atabilir" diyerek aşının yan etkilerini güzelleyen, devleti kapatmaya zorlayan ve fırsat buldukça hükümete saldıran sözde profesörlerin maskesini düşürdü.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 23:37:00 -
Özdil, 'korona'cı proflarla böyle dalga geçti "Halkımızı aydınlatmak için..."

 yeniakit.com.tr 

Araştırmacı Yazar Haluk Özdil, millete her gün korku pompalayan sözde profesörlerin maskesini düşürdü.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Özdil, ne maske ne mesafe tanıyan sözde profesörlerin ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi

Pandemi döneminde halka korku pompalayan ve hükümeti kapatmaya zorlayan Mehmet Ceyhan, Esin Şenol Davutoğlu ve Bengi Başer'in fotoğraflarını paylaşan Özdil, "Halkımızı maske, mesafe ve beşinci MRNA'yı yaptırmaları konusunda aydınlatmak için gece gündüz yapışık düzende çalışıyorlar" diyerek dalga geçti.

"Ele verir talkını kendi yutar salkımı" atasözünü hayatına geçiren profesörlerin fotoğraflarını paylaşan Özdil şu ifadelerde bulundu:

Mini pıhtıcı MRNA'cı prof.larımız,(Mehmet Ceyhan, Esin Şenol Davutoğlu, Bengi Başer) halkımızı maske, mesafe ve beşinci MRNA'yı yaptırmaları konusunda aydınlatmak için gece gündüz yapışık düzende çalışıyorlar.
(NOT: Toplantılarını Omicron tatile çıktığı sırada yapıyorlarmış)

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Yorumlar

unvan ve meslek istismari, masjeli balonun sahte yuzleri....bu fotigraflar covid donemindeyse eger

......asgari samimiyet, durustluk,ahlak
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Zeynep

Sizi kandırıyorlar . Aşı olmayın, maske takmayın sonucu görün..ha bir de hastaneye gitmeyin orada bu dr larla karşılaşmayın sakın.
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