Özdil, 'korona'cı proflarla böyle dalga geçti "Halkımızı aydınlatmak için..."
Araştırmacı Yazar Haluk Özdil, millete her gün korku pompalayan, "mini minnacık pıhtılar atabilir" diyerek aşının yan etkilerini güzelleyen, devleti kapatmaya zorlayan ve fırsat buldukça hükümete saldıran sözde profesörlerin maskesini düşürdü.
yeniakit.com.tr
Araştırmacı Yazar Haluk Özdil, millete her gün korku pompalayan sözde profesörlerin maskesini düşürdü.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Haluk Özdil, ne maske ne mesafe tanıyan sözde profesörlerin ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi
Pandemi döneminde halka korku pompalayan ve hükümeti kapatmaya zorlayan Mehmet Ceyhan, Esin Şenol Davutoğlu ve Bengi Başer'in fotoğraflarını paylaşan Özdil, "Halkımızı maske, mesafe ve beşinci MRNA'yı yaptırmaları konusunda aydınlatmak için gece gündüz yapışık düzende çalışıyorlar" diyerek dalga geçti.
"Ele verir talkını kendi yutar salkımı" atasözünü hayatına geçiren profesörlerin fotoğraflarını paylaşan Özdil şu ifadelerde bulundu:
Mini pıhtıcı MRNA'cı prof.larımız,(Mehmet Ceyhan, Esin Şenol Davutoğlu, Bengi Başer) halkımızı maske, mesafe ve beşinci MRNA'yı yaptırmaları konusunda aydınlatmak için gece gündüz yapışık düzende çalışıyorlar.
(NOT: Toplantılarını Omicron tatile çıktığı sırada yapıyorlarmış)
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