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Gündem Özdil bozuk saat gibi arada sırada doğruyu gösteriyor: Mustafa Kemal gelse bile...
Gündem

Özdil bozuk saat gibi arada sırada doğruyu gösteriyor: Mustafa Kemal gelse bile...

Yılmaz Özdil katıldığı bir yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimini ağır sözlerle eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 21:46:00 -

Özdil, garanti bölgelere kendi milletvekili adaylarının yerleştirildiğini vurguladı ve "CHP milletvekillerini yok ettiler. Nasıl olacak? Ben dikkat ediyorum, adam Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi. Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?" ifadelerine yer verdi.

Son zamanlarda CHP'deki ihraçlar ve istifalar gündemdeki yerini konurken, CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Yılmaz Özdil konu genelinde değerlendirmelerde bulundu.

"Kılıçdaroğlu'nu ve partinin politikasını sert bir dille eleştirdi"

Vekillerin aday gösterildiği illere dikkat çeken Özdil, "Diyarbakırlı adamı getiriyorsun Nişantaşı'ndan aday yapıyorsun garanti. Kendin Tuncelilisin İzmir'den aday oluyorsun. Tunceli'den aday olsana kardeşim." diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve partinin politikasını sert bir dille eleştirdi.

"Kendi garanti gördükleri adamları oralara koyuyorlar"

Bu tip konuşmaları yaptığı zaman kendisine CHP tarafından tepki gösterildiğini de aktaran Özdil, "Ben bunu söylüyorum bana kızıyorlar. Ben İzmir çocuğuyum. İzmir'de öyle milletvekilleri var, taksi kullanmadan Basın Sitesi'nden Bozyaka'ya gidemez. Ama İzmir milletvekili. Nasıl olacak? Kendi garanti gördükleri adamları oralara koyuyorlar." dedi.

"Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler"

Atatürkçü kişilerin partiden ihraç edildiğini vurgulayan Özdil, "Bizim varlığı ile onur duyduğumuz, Cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan, Kuvayi Milliye ruhundan olduğuna inandığımız, toplumda karşılığı bulunan bütün CHP milletvekillerini yok ettiler. Nasıl olacak? Ben dikkat ediyorum, adam Atatürkçü ise partiden atıyorlar. Bu nasıl Atatürk partisi? Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?" şeklinde konuştu.

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