Özdemir’den birlik ve beraberlik mesajı

Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube İl Divan toplantısını Tire’de gerçekleştirdi. Şube başkanı Ekrem Özdemir yaptığı konuşmada, “Sağlık-Sen olarak, ‘biz büyük bir aileyiz’ ve ‘birlikte başardık, birlikte başaracağız’ sözlerinin karşılık bulduğu bir sendika olduğumuzu görmek, bizleri son derece mutlu etmektedir” dedi.







Tire’de geniş katılımla gerçekleşen divan toplantısında konuşan Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube olarak İl Divan toplantımızı Tire ilçemizde Genel Başkan Vekilimiz Durali Baki, Genel Başkan Yardımcımız Şemsettin Karadoğan ve teşkilatımızın yoğun katılımıyla gerçekleştirdik. Katılan genel merkez yöneticilerimize ve tüm temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Sağlık-Sen olarak, ‘biz büyük bir aileyiz’ ve ‘birlikte başardık, birlikte başaracağız’ sözlerinin karşılık bulduğu bir sendika olduğumuzu görmek, bizleri son derece mutlu etmektedir” diye konuştu. Özdemir, “Biz kaynağını değerlerinden, gücünü ise teşkilatından ve üyelerinden alan bir sendikayız. Bu bakımdan, her yıl yetkimizin üye sayımızın artırılarak perçinlenmesi, masada bizim, sahada sizin elinizi güçlendirmektedir. Ne kadar büyük bir aile olursak, sesimizin o kadar yüksek çıkacağı hepimizin malumudur. Daha fazla kazanım, daha fazla sendikal mücadele için sizleri bir kez daha göreve davet ediyorum. Yeni destanlar yazmaya davet ediyorum. Sizin sahadaki gayretiniz, bize masada elde edeceğimiz kazanımların kapısını açacaktır. Temsilcisi olduğumuz değerlerin savunuculuğunu daha gür bir sesle yapma hakkı verecektir” ifadelerini kullandı.







"Fedakarlık örneği"

Sağlık çalışanlarının bir çok fedakarlık yaptığını anlatan Özdemir, şöyle konuştu: “Şimdiye kadar yaptığınız fedakarlıkları biliyorum. Eşinizden, çocuklarınızdan, sevdiklerinizden uzak kaldınız, zamanınızı bu davanın daha da yücelmesi için harcadınız. Bir üyenin bile, Hz. İbrahim’in ateşine su taşıyan serçe misali önemli olduğunun farkındalığı ile gece gündüz çalıştınız. Davasını günlük meşgalelere endeksleyen değil, geleceğe yatırım olarak gören bir anlayışın temsilcileri olarak; bugün ailemize kazandırılan her üye, birlik ve beraberliğimizin, kazanımlarımızın ve haklı davamızın harcının çimentosu olacaktır."