Özdemir Erdoğan'dan bir çıkış daha: Zeki Müren kötü örnek olmadıysa bu LGBT'ler nereden çıktı?

Müzisyen Özdemir Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Zeki Müren hakkında Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu. Tuba Kalçık'a konuşan Erdoğan, daha Müren hakkında söylediği sözlerinin arkasında durarak, "Ben ne düşündüysem onu söyledim. Ülkemizde kültür adına söz söyleyen, yazan çizen, satılmamış, namuslu ve cesur eleştirmen kalmadığından, bu görev birkaç sanatçı arkadaşımla bize düştü." dedi.

"Benim itiraz ettiğim nokta başka"

Haklarında yanlış haberler yapıldığını ve itibar suikastı olduğunu kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:

"Serbest ekonomilerde genel prensip, değerler üretip ülkeye maddi manevi kazanç sağlamaktır. Bizde tam tersi yapılıp emperyalizme hizmet ediliyor. Şunu da söylemek isterim; beni eleştirenlere verilen cevapları sosyal medya hesaplarımda yayınlandım. İsteyen bu cevaplara bakabilir. Zeki Müren'i dinleyip dinlememek insanların kültürel eğitimleriyle ilgili bir tercih meselesidir, zevk meselesidir. Buna diyecek bir şeyim yok. Benim itiraz ettiğim nokta başka."

"Müren müzik ortamına atılan atom bombasından farksız"

"Üstat neyzen Niyazi Sayın, Zeki Müren için 'Müzik ortamımıza atılan atom bombasından farksızdır' diyor. Ben de katılıyorum bu sözlere. Zeki Müren'in kadın çağrışımlı makyajları, kıyafetleri, mini eteği, halktan ve yönetimden hiçbir tepki almadı. Televizyonun en önemli reyting saatlerinde, halkımız, çocuklarıyla birlikte ailece bu gösteriyi izledi. Çeşitli sahnelerdeki klasik müziğimizin kalitesini çok aşağılara çeken taklitlerine ne demeli? Şimdi bazıları 'Benim çocuğuma bir şey olmadı' diyor ama en sıradan bir psikolog bile çocukların herhangi bir tanımlamaya sığdıramadıkları bu obje karşısında etkilenebileceklerini kabul eder. İşte benim de itirazım bu noktada başlıyor, eğer kötü örnek olmadıysa, her toplumsal harekette, alakalı alakasız çok renkli bayraklarıyla boy gösteren LGBT'ler nereden çıktı, bunu görmek lazım."

"Müren'i tahtından indiren Ersoy'dur"

Bülent Ersoy'un açıklamalarına yönelik de konuşan Özdemir Erdoğan, "Bülent Ersoy konuya duygusal bakıyor, o yüzden tepki gösterdi bence. Müren, hırslı, şöhret düşkünü biriydi, sahnede kendisinin yerine Ersoy'un tercih edilmesini kaldıramadı. Esasen Müren'i tahtından indiren Ersoy'dur yani. Bakmayın Bülent Ersoy'un böyle açıklama yapmasına. Elini öpmüş, sonra da tahtına oturmuştur" dedi.

Olayın geçmişi

Özdemir Erdoğan, Zeki Müren için "Onu izleyen küçük erkek çocukları travmalar yaşadı" iddiasında bulunmuş, şarkıcı Alpay da Özdemir Erdoğan'ın ardından, "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem" demişti. Alpay, "Zeki Müren abartılı üslubu ve Türkçesiyle Türk sanat müziğini katletmiştir. Ölçüsüz tavırlarıyla Türkiye'de kötü örnek olmuştur" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamaların ardından sanat dünyası ikiye ayrılmıştı.