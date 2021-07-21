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Gündem Özdemir Erdoğan: Zeki Müren 'sanat güneşi' de diğerleri uydu mu?
Gündem

Özdemir Erdoğan: Zeki Müren 'sanat güneşi' de diğerleri uydu mu?

Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Özdemir Erdoğan, Zeki Müren için "O ‘sanat güneşi' ise diğerleri uydu mu oluyor? Bu aynı zamanda terbiyesizlik. Öbür sanatçıları hiçe sayan bir şey.” diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 17:13:00 - 2021-07-21 19:18:11

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Özdemir Erdoğan, Zeki Müren için kullanılan tabirlere tepki göstererek, "O ‘sanat güneşi' ise diğerleri uydu mu oluyor? Bu aynı zamanda terbiyesizlik. Öbür sanatçıları hiçe sayan bir şey.” dedi.

Zeki Müren için yaptığı açıklamalardan dolayı hedef haline gelen müzisyen Özdemir Erdoğan, Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu.

"Zeki Müren ‘sanat güneşi' ise diğerleri uydu mu oluyor?"

Zeki Müren için 'paşa, sanat güneşi' gibi tabirlerin kullanılmasını eleştiren Özdemir Erdoğan, “Bırakın bu işleri ya. Başka bir lakırdı bulamadınız mı kendinize? Niye Münir Nurettin öyle bir paye bulmadı kendine? Niye ‘sanat güneşi’ demedi kendine. O ‘sanat güneşi' ise diğerleri uydu mu oluyor? Bu aynı zamanda terbiyesizlik. Öbür sanatçıları hiçe sayan bir şey.” dedi.

Zeki Müren’le ilgili daha önce yaptığı eleştirilerinden dolayı albüm kapağı için çektirdiği fotoğrafla hedef alınan Özdemir Erdoğan, Ertuğrul Özkök’ün fotoğrafı çarpıtarak kullandığını söyledi.

Ertuğrul Özkök'e tepki

Plak kapağındaki fotoğraf için, “Dünyaya üzgün bir şekilde çaresizce bakıyor. Füzeler, uyuşturucular, sömürüler, açlık, sefalet... Bunlara çaresizce bakıyor. Sen bunu anlamıyorsun” diyerek Özkök’e tepki gösteren Erdoğan şöyle dedi:

“Ertuğrul Özkök, Hürriyet’in birinci sayfasında, kolajın yarısını kıvırıyor. Sadece o çıplak resmi koyup ‘Bak sen de soyundun’ diyor. Böyle bir ahlak olur mu? Ve bu adam bunca senedir Hürriyet’te yazıyor. Sonra diyorlar ki Hürriyet traj kaybediyor. Tabi kaybedecek. Cenaze ilanlarını da kaybetti.”

 

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Yorumlar

pazarda kendine yer bulabilmek

mürenin iki yönü var; biri müzisyenliği öteki i.neliği; onu ünlü yapan ikincisi, yoksa bir sürü sesi güzel var niye kimse tanımıyor?
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Yaşamak güzel

Özdemir sen madem doğru söylüyorsun neden zeki Müren sağ iken böyle konuşmadın
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