Özdemir: Bölge çiftçimiz adına güzel projelere imza atacağız

Ladik Akdağ Sulama Birliği Başkanı Ümit Çataloğlu, Havza Belediye Başkanı ve Havza Yerel Eylem Gurubu (YEG) Derneği Başkanı Sebahattin Özdemir ile tarımsal sulama projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Birlik Başkanı Ümit Çataloğlu tarımsal sulama projeleri ile bölgede sulu tarım alanlarının genişletilmesini hedeflediklerini belirterek, “Bu hem bölge hem de ülke ekonomimiz için önemli bir konu. Çiftçilerimiz adına her türlü iş birliğine açığız” açıklamasında bulundu.

Havza YEG Müdürü Özgür Atala ise Havza YEG olarak tarımsal kalkınma adına uygun projelere destek verme gayretinde olduklarını belirtti.

Başkan Sebahattin Özdemir de Havza YEG olarak her zaman bölge çiftçisinin ve bölge STK’larının yanında olduklarını belirterek, “Tarımsal sulama ve sulu tarım arazilerinin genişletilmesi bizlerin her zaman öncelikli konularımızın başında. Çiftçimizin menfaatine olan ve Havza YEG’in yerel kalkınma stratejisine uygun her türlü projenin yanındayız. İnşallah birliğimiz ile bölge çiftçimiz adına güzel projelere imza atacağız” diye konuştu.