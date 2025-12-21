  • İSTANBUL
Gündem Böyle olur CHP’nin kentsel dönüşümü! 11 il küllerinden doğdu, Bayrampaşa can çekişiyor
Gündem

Böyle olur CHP’nin kentsel dönüşümü! 11 il küllerinden doğdu, Bayrampaşa can çekişiyor

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Devlet deprem bölgelerinde binlerce konutu ayağa kaldırırken, CHP’li İBB’nin ihmali Bayrampaşa İsmet Paşa Mahallesi’ni enkaz yığınına çevirdi. AK Parti döneminde hızla ilerleyen kentsel dönüşümün 2019’dan sonra durmasıyla mahalle hayalet kasabaya döndü, vatandaşlar evlerine girmeye korkar hale geldi.

Devletin deprem bölgelerinde harika projelere imza attığı, küllerinden doğan şehirler inşa ettiği bir dönemde, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihmalkârlığı yüzünden Bayrampaşa İsmet Paşa Mahallesi adeta bir hayalet kasabaya döndü.

Yıkık binalar, enkaz yığınları, toz duman içinde kalan sokaklar, vatandaşları isyan ettirdi.

2016 yılında başlayan kentsel dönüşüm projesi, AK Parti döneminde hızla ilerlemiş, eski cezaevi alanına 3 yılda tam 2 bin 500 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edilmişti. Ancak 2019'da CHP yönetimi iş başına gelince her şey durdu. Tam 6 yıldır tek bir çivi bile çakılmadı.

 

“Vallahi çoğumuz öldü”

Vatandaşlar evlerine girmeye korkar oldu. Bir mahalle sakini, GDH muhabirinin uzattığı mikrofona konuşurken, tehdit edildiklerini açıkladı: “Tehdit ettiler, suyumuzu keseriz dediler. Vallahi çoğumuz öldü, kahrından öldü!

Devlet Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilde, sadece 2 yılda 350 bin kalıcı konut tamamlayıp hak sahiplerine verdi. 27 Aralık'ta bu sayı 450 bine çıkacak… Hatay, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş küllerinden doğarken, İstanbul'un bu mahallesi CHP'nin elinde harabeye döndü. Eğer AK Parti İstanbul’u yönetmeye devam etseydi, bugün 4 bin 500 aile sıcak yuvalarında oturuyor olacaktı.

Türkiye’yi yönetmeye talip olan CHP’nin tek bir mahalledeki kentsel dönüşümü bile tamamlayamaması, kemalist zihniyetin siyasetteki beceriksizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

2
Yorumlar

Egeli

Sizler oy verdiniz bu işbilmezlere

Neco

İstanbullulara az bile.
