Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı başvuruları için son 2 gün

T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, 3 farklı destek programı ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlanacak. Türkiye genelinde ortaokul, lise veya üniversitede öğrenim gören öğrencilerin başvurabildiği Eğitim Desteği Burs Programı ile 2 bin 900 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1.000 TL burs desteği sunulacak. Eğitmen-Mentor Burs Programı’nda ise lisans ve lisansüstü öğrencisi 1.000 kişiye, Yükselen Yıldız Burs Programı ile de İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencisi 100 kişiye 10 ay boyunca aylık 1.600 TL burs desteği verilecek. Programa başvurular T3 Vakfı’nın internet sitesinden yapılacak