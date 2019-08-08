Özdemir açıkladı! Yeni sezonda uygulanacak

TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Bütün hakemlerimiz sahada, saha kenarında ve VAR'da görev yapacaklar. MHK, VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulayacak." dedi.

İstanbul'da bir otelde gerçekleştirilen TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) Doğan Babacan Yaz Semineri'nin resmi açılışına, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve hakemler katıldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, bazı yorumcuların yabancı hakem isteğini eleştirerek, "Bazı yorumcular maalesef 'Yabancı hakem gelsin' gibi açıklamalarda bulunuyor. Ama Türk hakemliği artık o noktayı çoktan geçti. Başta Cüneyt Çakır kardeşimiz olmak üzere tüm Türk hakemlerimiz, Avrupa'da çok önemli maçlar alarak bunu bize çok rahatlıkla gösterdi. Örneğin bu sezon daha başlamadan hakemlerimiz, Avrupa'da 7 maçta görevlendirildi. Bu tablo UEFA'nın Türk hakemlerine güvendiğinin göstergesi olmuştur. Biz de federasyon olarak, bu güvenin daha da artması için önemli adımlar atıyoruz ve atmaya da devem edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hakem sayısının 25'ten 43'e yükseltildiğini belirten Özdemir, yeni sezonda sorumlulukların paylaşılacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Bu sezon öncesinde iki önemli karara imza attık. Mayıs ayında yapılan talimat değişikliği ile üst klasman hakem sistemine geçmiş bulunuyoruz. Yeni sistemde hakem sayımız 25'ten 43'e yükselttik. Geçen yıl açıkça görüldü ki, dar kadro ile hakemlerimize çok fazla yüklendik. Her hafta maç stresi yaşayan sizler de hiç dinlenme fırsatı bulamadan görevler yaptınız. Ancak yeni oluşturduğumuz geniş kadro ile üzerinizdeki bu baskıyı azaltmayı hedefliyoruz. Yeni dönemde, bütün hakemlerimiz sahada, saha kenarında ve VAR'da görev yapacaklar. Ve böylece sorumluluklar paylaşılacak. Bu sistemle arzumuz, hata oranının düşmesi. Hakemlerin daha da az gündeme gelmesi, hakem kararları yerine futbolun konuşulması. Bir diğer önemli adımımız ise yeni bir Merkez Hakem Kurulu oluşturmak oldu. Yönetim olarak Sayın Zekeriya Alp'e MHK başkanlığı için teklif götürdük. Kendisi bütün nezaketiyle Türk futboluna hizmet için teklifimizi kabul etti. Bu vesile ile Sayın Zekeriya Alp'e ve kurul üyelerine teşekkürlerimi yönetim kurulu adına sunmak istiyorum. Sayın Zekeriya Alp, çok tecrübeli ve futbolumuzun saygın isimlerinden birisi. Deneyimiyle, birikimiyle Türk hakemliğine geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz. Ben ve yönetim kurulum, Sayın Alp'in önderliğinde iyi bir sezon geçireceğinizden ve daha başarılı olacağınızdan eminiz."

Hakemler ile ilgili yeni projelerinden bahseden Özdemir, "Yeni kurulumuzun başarı için birçok yenilikleri olacak. Hakem ve gözlemci atamalarının bir yazılımla ve başarı esasıyla yapılacak olması, hakemliğe ödül ve ceza sistemi getirilmesi, Türkiye genelinde hakem ve VAR hakemi taraması yapılması, eski önemli hakemlerimizin scouting ekibi ile genç hakemlerimizi izlemesi, eski futbolcuların hakem olması için kolaylıklar sağlanması inanıyoruz ki Türk hakemliğine kalite getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

"MHK, VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulayacak"

Federasyon olarak hakemlerin arkasında duracaklarını kaydeden Özdemir, ödül ve ceza sisteminin kullanılacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Değerli hakemlerimiz; adil, tarafsız, eşit kararlar vereceğinize, her zorluğun üstesinden geleceğinize inancımız tamdır. Biz federasyon olarak, sizlerin başarısı için maddi ve manevi her türlü imkanı sağlamaya devam edeceğiz. Bunların başında da VAR sistemi geliyor. VAR gerçekten futbolun seyrini değiştiren önemli bir sistem haline gelmiştir. Riva'da kurmuş olduğumuz VAR merkezi, inanın Avrupa'nın birçok ülkesinde olmayan özelliklere sahip. Tabii önemli olan bu sistemin sizler tarafından en verimli şekilde kullanılması. İlk senemiz pek kolay geçmedi. Ama önemli tecrübeleri kazandık. Özellikle açık ve bariz hatalarda, gözden kaçan ciddi olaylarda başvurulması gereken Video Yardımcı Hakem sistemi, tartışmalı her pozisyon için maalesef kullanıldı. Yeni sezon ile birlikte; hem sahadaki hakem arkadaşlarımızın hem de VAR'ın başında olan arkadaşlarımızın eğitimlerini artırarak, birbirleriyle uyumlu çalışarak bu sistemde başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Merkez Hakem Kurulumuz, VAR görevlendirmelerinde ödül ve ceza sistemi uygulayacak. Ayrıca, VAR'la verdiği karar düzeltilse bile, o hakemin notu düşürülecektir. Bu yeni uygulamalar, teknolojinin daha doğru kullanılmasına vesile olacaktır."

"Doğruları yapın, biz sizlere sahip çıkacak ve daima arkanızda olacağız"

Hata oranının en aza indirilmesi için çok çalışılması gerektiğinden bahseden TFF Başkanı Nihat Özdemir, şunları kaydetti:

"Çok çalışarak hata oranını en aza indirmemiz lazım. Bazı kulüplerimiz haklı olarak önemli serzenişlerde bulunmaktadır. Onlara da yürekten saygı duyuyorum. Ancak hakemleri tartışmaların odağında tutmak hiçbir zaman fayda sağlamaz. Türk futbolununun akıbeti için hakemlere mutlaka destek olmamız gerekiyor. Her ne olursa olsun Türk hakemliğimiz saygıyı her zaman hak ediyor. Sevgili hakem kardeşlerim; sizler de her kim olursa olsun, size sahada saygı göstermeyenlere hiçbir zaman tolerans tanımayın. Raporlarınızda, size söylenenleri, yapılanları yazmaktan hiçbir zaman çekinmeyin. Sahada dik ve kararlı durun, standart kararlar verin, cesaretle verdiğiniz kararları uygulayın. Otoritenizi mutlaka koruyun. Sizler doğruları yapın, biz sizlere sahip çıkacak ve daima arkanızda olacağız. Sizlerin bu sezonu en başarılı şekilde tamamlayacağına inanıyorum. Hakem şansının hep yanınızda olmasını temenni ediyor, hepinizi kendim ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum."