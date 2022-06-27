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Gündem Özdağ'ın 'mayın' açıklaması savcıları harekete geçirecek mi?
Gündem

Özdağ'ın 'mayın' açıklaması savcıları harekete geçirecek mi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, mültecileri hedef alan konuşmasında mayın yerleştirme ifadesini kullandı. Bu sözlerin savcıları harekete geçirip geçirmeyeceği, Özdağ hakkında soruşturma açılıp açılmayacağı büyük bir merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 00:45:00 -
Özdağ'ın 'mayın' açıklaması savcıları harekete geçirecek mi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana’da yaptığı konuşmada partisinin sığınmacılarla ilgili politikasına değinerek, “Türk milleti, Haziran 2023’te ‘Artık istemiyoruz, bunlar gitsin’ der ve Zafer Partisi’ni desteklerse; hazırladığımız Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile herkesi bir yıl içerisinde ülkesine göndereceğiz” dedi. Hızını alamayan Özdağ, “Yeni mültecilerin gelmesini engellemek için ise sınırda çok kapsamlı bir savunma tedbiri geliştiriyoruz” ifadelerini kullanan Özdağ, yarın Reyhanlı’ya giderek Türkiye-Suriye sınırına mayın yerleştireceğini açıkladı. Özdağ, “Türkiye sınırındaki mayınların sökülmesiyle sonuçlanan Ottawa Antlaşması’ndan çekileceğiz. Yarın Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gidiyorum. Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz. Buradan tüm dünyaya duyuruyorum” diyerek akla ziyan açıklamalarda bulundu.

Savcılar harekete geçecek mi?

Özdağ'ın mayın açıklaması akıllara savcıların harekete geçip geçmeyeceği sorusunu getirdi. Bu sözlerin tahrik olarak değerlendirilebileceği ise yine bir soru işareti olarak duruyor.

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Yorumlar

Bu kim

Ümitin kendisi, mülteci torunu, askere gitmeyen ama vatana ihanet eden, dağıstanlı ortodoks bir ailenin çocuğu. Aynen ermeni kızımız gibi parti proğramı yok ve havanda su dövüyor. Aynı şey adaları hediye eden, camileri ahıra çeviren, kuran okumayı yasaklayan chpli sağır İnönü içinde geçerli. Bunlar bizden değiller. Arkalarına takılan vatandaşlar ne zaman anlayacak, bunların kimler için çaba harcadığını? Bunlar geldiği gitmeyenlerin...

HACI

Mayını nasıl elde ettiği soruşturulmalı. Başlı başına bir suç. Normal bir vatandaşda mayın yakalansa savcılar ne yapar acaba
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