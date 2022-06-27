Özdağ'ın 'mayın' açıklaması savcıları harekete geçirecek mi?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Adana’da yaptığı konuşmada partisinin sığınmacılarla ilgili politikasına değinerek, “Türk milleti, Haziran 2023’te ‘Artık istemiyoruz, bunlar gitsin’ der ve Zafer Partisi’ni desteklerse; hazırladığımız Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile herkesi bir yıl içerisinde ülkesine göndereceğiz” dedi. Hızını alamayan Özdağ, “Yeni mültecilerin gelmesini engellemek için ise sınırda çok kapsamlı bir savunma tedbiri geliştiriyoruz” ifadelerini kullanan Özdağ, yarın Reyhanlı’ya giderek Türkiye-Suriye sınırına mayın yerleştireceğini açıkladı. Özdağ, “Türkiye sınırındaki mayınların sökülmesiyle sonuçlanan Ottawa Antlaşması’ndan çekileceğiz. Yarın Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gidiyorum. Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz. Buradan tüm dünyaya duyuruyorum” diyerek akla ziyan açıklamalarda bulundu.

Savcılar harekete geçecek mi?

Özdağ'ın mayın açıklaması akıllara savcıların harekete geçip geçmeyeceği sorusunu getirdi. Bu sözlerin tahrik olarak değerlendirilebileceği ise yine bir soru işareti olarak duruyor.