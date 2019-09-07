Özçınar Şuski’nin çalışmalarını anlattı

ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar, son 5 ayda yapılan ve yapılacak olan faaliyetlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

ŞUSKİ Genel Müdürü Mehmet Emin Özçınar beraberinde genel müdür yardımcıları ve daire başkanları ile birlikte 5 aylık süreçte Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün direktifleri doğrultusunda ekip olarak yapılan ve yürütülen çalışmaları basın mensupları ile paylaştı.

“Araçlarda tasarruf elde edildi”

Özçınar, açıklamasında, “Belediye Başkanımız, ilk olarak tasarrufla ilgili bir çalışma yaparak başlamamızı emretti. Bu emir doğrultusunda 13 adet binek araç, 27 adet iş makinasının kiralamasını fesh ederek yaklaşık 3 milyon TL’lik bir gideri kapatarak önemli bir tasarruf elde ettik. Personellerin tamamı ile ilgili ise doğru bir planlama ve koordine yaparak atıl olan veya görev verilmeyen arkadaşlarımız göreve davet edildi. İş akdi ile ilgili usul ve esaslara uymayanlar için gerekli iş ve işlemler yapıldı. Fazla mesai ücretleri ile ilgili bir düzenleme gerçekleştirdik. Emek veren alın terini döken kardeşlerimizin tüm hukukunu korumak adına Başkanımız Sayın Beyazgül’ünde dile getirdiği gibi “alın teri kutsaldır, çalışanın hakkını verin” arkadaşlarımızın mesaileri doğru bir şekilde verilmektedir” dedi.

“Önceliğimiz vatandaşların memnuniyeti”

Özçınar, açıklamasının devamında, “Şanlıurfa’nın en önemli kurumlarından biri olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ), olarak ilk önce tahakkuk ve tahsilatımızı artırmamız lazım. Şanlıurfa iline en yakın nüfus en yakın coğrafi konum olan Gaziantep ilinde 520 bine yakın bir su abonesi sayısı var, bizde ise 483 bin su abonesi var, bizim kırsalımız onlara göre fazla Şanlıurfa’da 2 bin 574 adet kuyu varken Gaziantep’te 700 adet kuyu var. Tahakkuk ve tahsilat oranı olarak da bizlerden iki kat bir seviyedeler. Vatandaşlarımızın rahat ve kolay bir ödeme yapmaları için bizler bankalar ile otomatik ödeme talimatı için bir anlaşma yaparak faizsiz bir şekilde 12 ay taksit imkânı da sunduk. 13 ilçemizde 28 vezne 13 banka, ptt ve fatura tahsilat merkezleri ile hizmet vermekteyiz. Belediye Başkanımıza rica ettik Şanlıurfa’ya yakışmayan bir ortamda tahsilat yapıyoruz. Belediyemize ait Karakoyunlu iş merkezindeki eski İsmar diye bilinen yerin tamamı ŞUSKİ’ye devir edildi. Orada tahsilat merkezine uygun bir proje hazırladık. Vatandaşımızın bir borcu bir işlemi varsa yukarı veya aşağı gidip gelmekten kurtulacak bu merkezde tahsilat, tahakkuk, vezneler, icra, takip, abone bütün iş ve işlemler bir merkezde toplanacak burada vatandaşımız geldiğinde misafirimiz olacak sıramatik sistemi ile sırasını bekleyecek çayını içecek rahat bir şekilde işlemini gerçekleştirecektir” şeklinde konuştu.

“Yenilenebilir enerji projeleri hayata geçiyor”

Yenilenebilir eneji ile ilgili de konuşan müdür Özçınar, “Bizler bütçemizin yüzde 50’sini enerjiye veriyoruz. Aylık olarak yaklaşık 15 Milyon TL Dedaş’a para yatırmak zorundayız. Kullandığımız enerji miktarının karşılığıdır ve Dedaş’ında hakkıdır. Fakat bu ödemeleri bugünkü koşullar çerçevesinde düzenli yapamadığımızdan dolayı geçen günlerde sizlerin de şahit olduğu bir enerji kesintisine maruz kaldık. Bu enerji sorununa Sayın Başkanımız Beyazgül bunu nasıl çözebiliriz diye talimat verdiler. Bizlerde kurumumuz bünyesinde yetenekli ve başarılı arkadaşlarımız ile çalışıyoruz. Bu arkadaşlarımız işi bilen takip eden projeyi personellerimizdir. Şuan enerji sorununu çözecek olan projemiz için düşük faizli 30 yıllık kredi bulduk geri ödemesiz şekilde 25 MV (megavatlık) enerji ile ilgili bir haftalık süre içerisinde onayı da aldık. Kaşmer dağı bölgesinde yer alan 800 dönümlük noktaya kurulacaktır. Alan tarıma elverişsiz dağlık bir alandır. Bu bölge ile ilgili asılsız iddialar ortaya atılarak Balıklıgöl’ün su havzasına kurulacak şeklinde yanlış bir şekilde yorumlar yapılmaktadır. Bunlar doğu değildir havza ile alakası olmayan bir yerde yapılacaktır. Bizler en az bu memleketi sevenler kadar bu şehri seviyoruz. Biz bu şehre taş üstüne taş koymaya geldik. Başkanımız Beyazgül, Şanlıurfa enerjide bir yerlere bağımlı kalmasın kendi enerjisini üretsin diye bizlere gerekli talimatı verdi. Yer konusunu meclise sundu, meclis tarafından onaylandı. Meclis üyelerimizde çok çok teşekkür ederiz. Konu ile ilgili planlama Yaklaşık 3 ay gibi bir sürede proje onaylanacak inşallah. Bu saydıklarımız 1. etap 2.etap ise 5. yılda 50 megavat bir enerjiyi kuracağız şehrimize kazandıracağız. Siverek, Ceylanpınar, Akçakale gibi ilçelerimizde uygun transferi uygun olan yerlerde de bir enerji çalışmamız var. Bunlarda yetmiyor Gaziantep Üniversitesinden, İstanbul Teknik üniversitesinden hocalarımız danışmanlık ediyor. Atık sulardan ve diğer sulardan, akan sularımızdan hidroelektrik santrali kurabilecek pozisyonumuz var mı diye çalışmalar yapılıyor. Tahsilat ve tahakkuk ile yani su parası ile hizmet edebilecek durumda değiliz. Her ay açık veriyoruz. Açığımızı da Büyükşehir Belediyemiz bizlere borç veriyor” diye konuştu.

67 milyon TL’lik proje

Özçınar, yatırımlar konusundaki açıklamasında da, “Devlette süreklilik esastır, makamlar geçicidir. Bizler bu göreve geldiğimizde Sayın Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, devam eden projeleri tamamlanması talimatını vererek şehrimiz için faydalı yeni projelerin hayata sunulmasını istedi. Bizler bu talimata istinaden 3 aylık gibi bir zamanda arkadaşlarımız çalıştı. Yüzde 100’ü hibe olan 67 Milyon TL’lik bir hibeyi şehrimize kazandırdık imzaladık bu hibe programı Akçakale, Harran, Bozova ilçelerimizi kapsıyor. Şuan Siverek ilçemizin de su sorununu çözüyoruz. Harran bölgesinde Ağveran kuyuları diye bilinen kaynak sularımızı bu proje kapsamında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Çok kaliteli memba suyu kalitesinde bir özelliğe sahiptir.Akçakale ve Harran ilçelerimiz temiz, sağlıklı içme suyuna kavuşacaktır. Büyükşehir sayesinde ilçelerimiz hizmet gördü, en fazla çalışmayı ilçelerimiz Büyükşehir ile faydalandı. Suruç ilçemizde içme suyu sıkıntısı çözüldü, Viranşehir’de kanalizasyon sorunu çözüldü, Siverek’te 67 km’lik GEDİK projesi ile kırsal mahaller içme suyuna kavuşuyor. AK Parti ile yerel anlamda Alt yapıya önem veriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın desteği ile muazzam işler yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 5 milyon dolar sadece Şanlıurfa’nın susuz köyleri için hibe çıkardı. 0 kredi şeklinde Kuveyt fonundan geldi” sözlerine yer verdi.

“Şuski suya zam yapmadı”

Özçınar, açıklamasında son olarak, “Bazı yayın organlarında çıkan haberlerde “ŞUSKİ suya yüzde 27 zam yapmış” şeklindeki haberler asılsızdır. Eğer zam olmuş ise insanların çıkıp elinde belge ile suya yapıldığını kanıtlaması gerekiyor. Resmi kurumlarda bu düzenlemeyi yapmadan önce 7.74 olarak sattığımız suyun metreküpünü 4.27’ye düşürmüşüz. Yani böylelikle yüzde 44 oranında suda indirim yapmışsız. Bu toplumu germemin yalan yanlış haberler sunmak doğru bir şey değildir. Bazı mahallelerde sayaç okumalarının yapılmadığını bizzat kendim sistemden takip ederek tespit ettim. Sayaç okuma görevlisi oturduğu yerden kafasına göre fatura kesiyormuş bunların hepsini tespit ettik. Şimdi yeni bir firma ile ihalesini gerçekleştirdik GPRS sistemi ile uydudan personel artık takip ediliyor. Personel şuan nerededir, sayaç okumayı nasıl yapıyor, hepsi kontrol altındadır. Bizler 2 milyon insanın hukukunu hakkını koruyoruz bizlerinde görevi budur.Bazı vatandaşların su borcunu ödemediği için sularının kesildiği iddiası soruna yanıt veren Genel Müdür Özçınar;Arkadaşlar “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” felsefesi ile çalışıyoruz. Bizler fakir fukaranın suyunu asla kesmiyoruz. 5 bin TL borcu biriken, 40 bin- 50 bin TL’lik borcu olan hiç ödeme yapmayanlardan faturasını tahsil etmek zorundayız” ifadelerini kulandı.