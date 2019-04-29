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Özcan; “Nazilli’yi hep birlikte yöneteceğiz”

Nazilli’nin yeni Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a tebrik ziyaretleri sürüyor.

29 Nisan 2019 Pazartesi 09:52
Özcan; “Nazilli’yi hep birlikte yöneteceğiz”

Nazilli’nin yeni Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a tebrik ziyaretleri sürüyor. AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı da Başkan Özcan’ı ziyaret ederek hayırlı olması dileklerinden sonra birlik ve beraberlik mesajı verdi.


AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, belediye meclis üyeleri ve parti yöneticilerinden oluşan 20 kişilik bir heyetle birlikte Özcan’ı makamında ziyaret etti. Özcan’a çiçek takdim eden AK Parti heyetine, Başkan Özcan da nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Oldukça samimi ve neşeli bir şekilde geçen ziyarette kendisine çiçek veren Başkan Abak’a çok nazik olduğunu ve ziyaretçilerinin çiçeklerden daha güzel olduğunu ifade eden Başkan Özcan, inceliklerinden dolayı kendisini çok mutlu ettiklerini de dile getirdi.


Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Kanal 58’e konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli AK Parti İlçe Teşkilatının ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Hem değerli meslektaşım hem de sayın ilçe başkanımız Mustafa Abak ve ekibinin, meclis üyelerinin ziyaretlerinden dolayı çok mutluyuz. Her aşamada söylediğimiz, ‘Biz Nazilli’yi beraber yöneteceğiz, beraber çalışacağız, beraber yöneteceğiz, beraber kazanacağız ve beraber paylaşacağız’ şeklindeki sözlerimizin bugün bir örneğini görüyoruz. Nazik ziyaretlerinden ve gösterdikleri hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. İnşallah sürecin tamamında hep birlikte olacağız. Şahsımızla ilgili bir hedefimiz yok. Ne yaparsak Nazilli için yapacağız. Bu noktada da zaten birlikte olmaktan mutluluk duyacağız” dedi.


AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı yönetimi ve belediye meclis üyeleri ile beraber Başkan Özcan’a yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulunmak üzere ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Öncelikle Nazili’miz için dileklerimizi ilettik. Nazilli’mizin ortak paydamız olduğunu, kendisinin Nazilli adına vereceği, üreteceği hizmetlerde, iktidarın temsilcileri olarak bize düşen ne varsa her zaman yanında ve destekçisi olacağımızı ilettik. Allah yolunu açık etsin. Başarılar diliyoruz ve tebrik ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 09:52
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