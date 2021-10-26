Özcan Deniz - Feyza Aktan kavgasında son perde: Kadınlar...

Oyuncu Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki gerilim sürüyor. Geçtiğimiz hafta Feyza Aktan'ın kendisine tokat attığına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Özcan Deniz suskunluğunu bozdu. Show TV ekranlarında Ebru Akel ve Murat Güloğlu ile "Bu Sabah" programına konuşan oyuncu, "Daha önce de ortada hiçbir şey yokken yaşadığım eve gelip bakıcıya saldırdı. Bunlar, buna benzer yaşanan onlarca olaydan sizin gördükleriniz. Yoksa ben durduk yere oğlumu annesinden almaya falan çalışmıyorum." dedi. Deniz ayrıca, "Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor" ifadelerini kullandı.

Show TV'ye konuşan Deniz, "Kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor. Olan çocuklara oluyor! Çünkü kadınların çoğu boşansa dahi ömür boyu çalışmadan kafası rahat şekilde geçinmenin yolunu arıyor. Benim derdim nafaka değil, velayet!" diye konuştu.

İşte Özcan Deniz'in o açıklaması:

"Çünkü kadınların çoğu boşansa dahi ömür boyu çalışmadan kafası rahat geçinmenin yolunu açıyor. 'Seni bitiririm', 'Çocuğunu bir daha göremezsin'ler havada uçuşuyor.

Kadınların birçoğunu da (benim durumumda olduğu gibi) işsiz, güçsüz, uğraşsız, tek derdi çocuğu ve bu yasayı kullanarak yaşamaya yol açıyor.

Yani herkes kaybediyor. En çok da çocuk. Bu arada bunu da belirteyim de topa tutmasınlar beni.

Benim derdim nafaka değil, velayet! Oğluma karşı iyi bir anne olsun. Gelsin neyim var neyim yok canımla beraber hepsini alsın. Ama durum öyle değil."

Özcan Deniz devamında, "O gün oğlumu alma günümdü. Fakat yasal olarak alma saatim 10.00, çocuğun okul saati ise 08.30'du. Yani okula bırakması gereken anne. Ben ise okul çıkışı alacaktım çocuğumu. Ama sabah beni okul müdürü aradı. Kuzey'in okula bırakılmadığını yazdı. Bu arada okul yürüme mesafesinde ve okuldan istemesi halinde servisi de var.

Arabayı bahane etme sebebi mal talebi. Ben de okula, oğlumu saat 10.00'da alıp 10.15 gibi çocuğu okula bırakabileceğimi söyledim. Onlar da 'Kapıda çocuğu teslim almak için bekliyoruz' dediler. O yüzden '5 dakika içinde hazırla bekliyorum' dedim ve saldırıya uğradım. 'Babama gitmek istiyorum' diye ağlayan oğlumun ağzını ablası sertçe kapadı, annesi de kapıyı sert bir şekilde çekince oğlumun kafası kapıya çarptı.

Benim bunu görüp 'Oğluma vurma' dediğim kişi ablası. Ve tabii ki bana gelmeye çalışan oğlumu içeri tıkıp bana saldırmaya devam eden annesi. Kendisine dokunulmadığı halde 'Dokunma bana' diye bağıran da o." ifadelerini kullandı.

"Oğlumun velayetini silah olarak kullanıyor"

Feyza Aktan'ın çocuğunu silah olarak kullandığını söyleyen Özcan Deniz, "Daha önce de yaşadığım eve gelip bakıcıya saldırdı ortada hiçbir şey yokken. Bunlar, buna benzer yaşanan onlarca olaydan sizin gördükleriniz. Yoksa ben durduk yere oğlumu annesinden almaya falan çalışmıyorum. Oğlumun velayetinin silah olarak kullanılmasını ve oğlumun geleceğinin daha fazla çalınmasını engellemeye çalışıyorum." dedi.

Feyza Aktan tarafından şiddete uğradığını söyleyen Özcan Deniz, "Lütfen beni konuşturmayın... Olay anı ile ilgili bilgi verme sebebim o gün benim günüm değilmiş ve ben kapıya dayanmışım sananlar ve okula onun değil de benim götürmem gerekiyormuş diye fikir yürütenler için. Yeterince saçma bir süreç. Yıllardır bu ülkeye vergisini veren, istihdam sağlayan, sanat yapmaya çalışan bir adamı düşünmeden doldurmaya çalışanlar var. Onlara daha fazla fırsat vermek istemiyorum." şeklinde sözlerini sürdürdü.

Ne olmuştu?

Özcan Deniz, çocuğunu görmek için gittiği Aktan'ın evinde tartışma yaşadı. Eski eşinden tokat yiyen şarkıcının bir de kıyafetleri parçalandı. O anların görüntüleri ortaya çıktı...

İddiaya göre Özcan Deniz, boşandığı eşi Feyza Aktan'dan olan çocuğu Kuzey Deniz'in okulundan arandı. Okul müdürü, şarkıcıya oğlunun okula gelmediğini söyledi.

Bunun üzerine eski eşinin evine giderek oğlunu görmek isteyen Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan, Deniz'e tokat atarak kıyafetlerini parçaladı.

Darp görüntülerine ulaşan Söylemezsem Olmaz ekibi, bu görüntüleri canlı yayında ekrana getirdi. Görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Aktan ve Deniz çocuklarının gözünün önünde böylesi bir olay yaşadıkları için pek çok sosyal medya kullanıcı tarafından kötü birer ebeveyn olmakla eleştiriliyor...

Feyza Aktan, Özcan Deniz'i tokatladı

İddiaya göre, Özcan Deniz'in oğlu babasına gelmek istediğinde ise Feyza Aktan öfke patlaması yaşadı. Önce eski eşine tokat atan genç kadın, ardından Deniz'in kıyafetlerini parçaladı. Evden çıkarak kendisine gelmek isteyen oğlunu ise kolundan tutarak çektiği sırada yine iddiaya göre küçük çocuk kafasını kapıya çarptı.

Bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi olan Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan ile tartıştıklarını kendisini darp ettiğini ve ablası Eda Aktan'ın da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.

"Okula bugün senin götürmen gerekiyor"

Olayla ilgili ifadesine başvurulan Feyza Aktan, Özcan Deniz'in eve gelerek kendisine çocuğu neden okula götürmediğini sorduğunu, kendisinin de, "Bugün senin görüş günün, sana sabah mesaj attım neden cevap vermedin? Okula bugün senin götürmen gerekiyor" diyerek durumu anlattığını, bunun üzerine Özcan Deniz'in saldırgan tavırlar sergilediğini ifade etti.

Kendisini ve oğlunu korumak için Deniz'e tokat attığını kabul eden Aktan, ablası Eda Aktan'ın da duruma şahit olduğunu anlattı.