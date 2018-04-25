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Özbekistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Nisan'da Özbekistan'a gideceği belirtildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:05
Özbekistan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davet

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in davetine icabetle 29 Nisan-1 Mayıs'ta Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Özbekistan ile ilişkilerin daha ileri bir aşamaya taşınması için atılabilecek adımlar ele alınacak ve bölgesel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşkent programı kapsamında Özbekistan Ali Meclisine hitap edecek, daha sonra Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile Türk ve Özbek işadamlarının katılımıyla düzenlenecek iş forumuna katılacak.

Erdoğan, 1 Mayıs'ta Türk-İslam medeniyetinin kadim şehirlerinden alimler ve mütefekkirler diyarı Buhara'da da temas ve incelemelerde bulunacak.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 12:05
  1. özbekistan
  2. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi

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