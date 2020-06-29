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Aktüel

Özbekistan'da Yolsuzlukla Mücadele Ajansı kuruldu

Yeniakit Publisher
2020-06-29 20:06:52 -
Özbekistan'da Yolsuzlukla Mücadele Ajansı kuruldu

TAŞKENT (AA) - Özbekistan'da Yolsuzlukla Mücadele Ajansı kuruldu.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan kararnameyle, ülkede yolsuzluğu önleme ve mücadele etme konusunda yetkili olan ve doğrudan cumhurbaşkanına bağlı çalışacak Yolsuzlukla Mücadele Ajansı oluşturuldu.

Kararnameyle, görevleri belirlenen ajans, ülkede yolsuzlukla ilgili durumu analiz ederek onu önleme tedbirleri alacak ve yolsuzluğa karşı mücadele edecek.

Özbekistan’ın ulusal menfaatlerine ve uluslararası otoritesine zarar verecek yolsuzlukla ilgili soruşturma sonuçlarını da inceleyecek olan ajans, devlet bütçesi harcamaları, devlet hisselerinin satışları, devletin satın almaları ve devlet yatırım programlarının gerçekleştirilmesiyle ilgili konuları inceleme, yolsuzlukla ilgili soruşturma açma, yolsuzluğun tespit edildiği durumlarda yetkililerin ilgili kararlarını durdurma veya iptal etme hakkına da sahip olacak.

Kararnameye göre, bakan statüsüne denk kabul edilecek ajansın direktörü, cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak.

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