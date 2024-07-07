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Ekonomi Özbekistan'da yatırım! Caparov: Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesi! Türk devletleri arasında
Ekonomi

Özbekistan'da yatırım! Caparov: Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesi! Türk devletleri arasında

Yeniakit Publisher
2024-07-07 01:08:00 - 2024-07-07 02:09:19
Özbekistan'da yatırım! Caparov: Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesi! Türk devletleri arasında

Özbekistan'a milyar dolarlık yatırım planlayan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, "Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler arasında ulaşımda karşılıklı iletişimin güçlendirilmesi için Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesini hayata geçiriyoruz" dedi. Gözler bu kez Özbekistan'da! Batılı güçler tarafından merak ediliyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde "Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katıldı.

Orta Asya'nın ulaşım ve ticaret alanında stratejik konuma sahip olduğunu belirten Caparov, "Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler arasında ulaşımda karşılıklı iletişimin güçlendirilmesi için Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaat projesini hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Caparov, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesinde işbirliği anlaşmasının Çin, Kırgızistan ve Özbekistan hükümetleri arasında 6 Haziran'da Pekin’de imzalandığını anımsatarak, ​​​​​​​bu demir yolunun, TDT'ye üye ülkeler için yeni ulaşım potansiyeli oluşturacağını ve yeni lojistik pazarlar açacağını vurguladı.

Kırgız tarafının, Orta Asya'daki ulaşım koridorlarının yenilenmesine ve yenilerin kurulmasına sıcak baktığına işaret eden Caparov, ticaretin artırılması için gümrük kapılarındaki işlemlerin dijitalleşmesinin yaygınlaştırılmasını önemli gördüklerini söyledi.

"Küresel ısınma, doğal afetlere neden oluyor"
Kırgızistan'ın, iklim hareketlerini keskin şekilde hissettiğini belirten Caparov, "Küresel ısınma, dağlarla kaplı Kırgızistan'da buzulların erimesine ve daralmasına, kuraklığa, susuzluğa, sel, toprak kaymaları, çığ gibi doğal afetlere neden oluyor. Bu bağlamda TDT Sivil Koruma Mekanizmasının Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın imzalanmasını önemli görüyoruz." diye konuştu.
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Caparov, TDT liderlerini, Kırgızistan'ın ev sahipliğinde bu yıl 24 Ekim'de Bişkek'te yapılacak TDT Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne davet etti.

TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban da katıldı.

Zirvede, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti. Yılmaz'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eşlik etti.

Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi kapsamında, Karabağ Deklarasyonu imzalandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Karabağ Deklarasyonu'na imza attı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı'nın dünya çapında güç merkezlerinden birine dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Aliyev, "Zengin doğal kaynaklarımız, ulaştırma bağlantılarımız, zengin tarih ve kültürümüz bizim büyük servetimizdir. 21. yüzyıl Türk Dünyası'nın kalkınma yüzyılı olmalıdır" dedi.

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