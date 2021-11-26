Özbekistan’da sakal zulmü yeniden hortladı

Münübe Yılmaz

Özbekistan’da İslam Kerimov sonrası kurulan ve reform söylemlerinde bulunan yeni hükümet de Müslümanlara karşı aynı zorbalıkları sürdürüyor. İslam’ı yok etmek ve zihinlerden kazımak için Kerimov’un başlattığı savaşın devam ettiği ülkede yine sakal tıraşı zorbalığı patlak verdi. Geçmişte de örneklerine rastlanan söz konusu zorbalık, bu defa Taşkent'in 20 kilometre güneyindeki Yangiyul şehrinde ortaya çıktı. Geçtiğimiz haftalarda, Yangiyul’daki çok sayıda erkeğin polis tarafından sakal tıraşına zorlandığı belirtildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir aktivist, geçen ay sadece Yangiyul'da 22 erkeğin sakallarının zorla tıraş ettirildiğini ifade etti.

Yalnızca dindar erkekler tıraşa zorlanıyor

"Yalnızca dindar erkekler tıraşa zorlanıyor" diylen aktivist, uygulamanın "sistematik" olduğunu da sözlerine ekledi. RFE/RL’ye konuşan bir Özbek, polisin moda için sakal bırakanları değil, sadece Müslümanları hedef aldığını anlatarak "Polis, bizim güya teröristlere benzediğimizi söylüyor. Peygamberimizin sünneti olduğu için sakal bırakıyoruz. Ama onlar bizim haklarımızı ihlal ediyorlar" dedi. Yerel bir polis yetkilisi ise erkeklerin sakal tıraşına zorlandığını yalanladı.

Türkiye'deki öğrencilerini geri çağırmışlardı

Bilindiği gibi, haziran ayında Özbek hükümeti, devlet tarafından onaylanmayan “bazı İslami yorumları” kontrol etme ve kısıtlama çabalarının bir tezahürü olarak Mısır ve Türkiye'deki öğrencilerini geri çağırmıştı.