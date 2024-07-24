Özbekistan'da 'altın' arayacağız! Türkiye maden avına çıktı!

Türk şirketi Taşkent bölgesinde 30 milyon dolarlık altın madenciliği tesisi kuracak. Özbekistan basınında yer alan habere göre, Türk şirketi Taşkent Piskent ilçesinde 30 milyonluk bir madencilik ve altın madenciliği tesisi kurmayı planlıyor.

Bir Türk şirketi, Taşkent bölgesinin Piskent ilçesinde 30 milyon dolarlık bir madencilik ve altın madenciliği tesisi kurmayı planlıyor. Bu önemli yatırım, bölgesel yönetimin basın servisi tarafından duyuruldu.

Kaymakamlık yetkilileri, Türkiye gezisi sırasında, altın madenciliği ve madencilik faaliyetleriyle tanınan "Cevher madenciliği inşaat ticaret" firmasının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, şirketin faaliyetleri hakkında bilgi alan yetkililer, Piskent ilçesinde gerçekleştirilecek projeler için iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

30 MİLYON DOLARLIK İŞ BİRLİĞİ

Toplantı sonucunda, Türk şirketi ile Piskent ilçesinde madencilik ve altın madenciliği alanında faaliyet gösteren "MULTINATIONAL MINE GROUP" LLC arasında 30 milyon dolarlık bir iş birliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, bölgedeki madencilik faaliyetlerinin gelişmesine ve ekonomik büyümeye önemli katkı sağlayacak.

Bu yatırım kararı, Türk şirketlerinin Özbekistan'da farklı sektörlerdeki faaliyetlerini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Daha önce, Türk şirketi "Kursiv", Özbekistan'da ayakkabı üretimine 2 milyon dolar yatırım yapacağını açıklamıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni yatırımın, bölgedeki ekonomik kalkınmaya katkıda bulunması ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olması bekleniyor.