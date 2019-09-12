"Özbekistan Türk Konseyine katılma kararı aldı"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Keneşi) katılma kararı aldığını, Türkmenistan'ın da gözlemci üye olmak istediğini bildirdi.

Çavuşoğlu, 105. Dönem Kaymakamlık Kursu programına hitabında, Türk dünyası için kurulan Türk Keneşi'nin giderek büyüdüğünü belirterek, 16 Ekim'de bu yılki zirvenin yapılacağını söyledi.

Çavuşoğlu, "Güzel bir haberim var. Özbekistan da Türk Konseyine katılma kararı aldı. Resmen Türk Konseyi sekreteryasına başvurdular." dedi.

Katılım için belgeleri hemen Özbekistan'a gönderdiklerini aktaran Çavuşoğlu, resmi süreci tamamlayacaklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, "İlk defa Türkmenistan'dan da olumlu sinyal aldık. Gözlemci üye olarak başlamak istediklerini söylediler." diye konuştu.

Türk Keneşi (Konseyi) Genel Sekreteri Kazak Büyükelçi Bağdat Amreyev ve yardımcısının Türkmenistan'a gideceklerini bildiren Çavuşoğlu, örgütün önemli bir bölgesel aktör olacağını vurguladı.

Geçen yıl Issık Göl'de yapılan zirvede Macaristan'ın gözlemci üye olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, 19 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Konseyinin Avrupa merkezini diğer üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla açacaklarını kaydetti.











