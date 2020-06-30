Özbekistan, teknolojide Türkiye'nin tecrübesinden faydalanmak istiyor

TAŞKENT (AA) – Bahtiyar ABDÜKERİMOV - Özbekistan Yenilikçi Kalkınma Bakanı İbrahim Abdurahmanov, "Özbekistan'da teknoloji parklarının geliştirilmesinde Türkiye'nin deneyimlerinden istifade edeceğiz." dedi.

Abdurahmanov, AA muhabirine bakanlığın faaliyetleri ve Türkiye ile iş birliği konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abdurahmanov, 2017'de Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in inisiyatifiyle kurulan bakanlığın asıl görevinin bilimsel araştırma ve ileri teknolojilerin öncelikli ve ümit verici alanlarını belirlemek, ülkede bilimsel ve teknolojik üretimi artırmak, bilim ve teknoloji parklarını geliştirmek olduğunu kaydetti.

Özbek hükümetinin ülkede geleneksel üretimin yanı sıra bilim ve teknoloji üretimlerinin gelişmesine de önem verdiğini aktaran Abdurahmanov, hükümetin teknoloji parklarının oluşturulması ve geliştirilmesine ayrıca önem verdiğini ve bu kapsamda bakanlık bünyesinde bilim ve teknoloji parkı olan "Yaşnobod" teknoparkının oluşturulduğunu belirtti.



Abdurahmanov, bu yıl Özbekistan'ın ilk defa Küresel İnovasyon Endeksinde yer almasının beklendiğini kaydederek, gelecek yıl bu endekste 10 basamak yükselmeyi, 2030'da ise Küresel İnovasyon Endeksinde ilk 50 ülke arasına girmeyi amaçladıklarını söyledi.

Teknoloji parklarının oluşturulması ve geliştirilmesi konularında Türkiye'nin büyük deneyime sahip olduğunu vurgulayan Abdurahmanov, Özbekistan'ın kalkınmasında Türkiye ile iş birliğinin geliştirilmesine çok önem verdiklerini vurguladı.

Türk teknoloji parklarını Özbekistan ile iş birliği yapmaya davet eden Abdurahmanov, bakanlık olarak gereken her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Abdurahmanov, "Özbekistan'da teknoloji parklarının geliştirilmesinde Türkiye'nin deneyimlerinden istifade edeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Türk yatırımcı ve iş adamlarıyla yüksek teknolojiler alanında yapıcı iş birliğine hazırız"

Türkiye'nin çeşitli kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini geliştirmeye gayret gösterdiklerini aktaran Abdurahmanov, bu çerçevede Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Teknopark İstanbul, İstanbul Üniversitesinin teknokenti Entertech ve diğer Türk kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde olduklarını anımsattı.

TÜBİTAK'la daha önce imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda, iki ülkenin sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projelerini desteklediklerini aktaran Abdurahmanov, ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Girişim Sermayesi Meclisi ile imzaladıkları iş birliği memorandumu kapsamında ülkedeki inovasyon projelerini destekleyecek 2 milyon dolar sermayeli Özbek-Türk Girişim Sermayesi Fonu oluşturulmasını öngördüklerini söyledi.

Abdurahmanov, Özbekistan'da "akıllı şehir" konseptinin uygulanması konusunda Türk yatırımcılarla mutabık kaldıklarını anlatarak, "Türkiye'nin de aralarında bulunduğu gelişmiş ülkelerin tecrübesi bizim için çok önemli. Türk yatırımcı ve iş adamlarıyla yüksek teknolojiler alanında yapıcı iş birliğine hazırız." diye konuştu.

Teknopark İstanbul ile Özbekistan'da ortak bir teknopark kurulmasını da kapsayan iş birliği ve iyi niyet anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Özbek Bakan, bu çerçevede Taşkent’te Teknopark İstanbul'un şubesini açmayı planladıklarını ifade etti.

Abdurahmanov, bakanlık bünyesindeki Yaşnobod Teknoparkı ile İstanbul Üniversitesinin Entertech Teknokenti arasında iş birliği memorandumu imzalayarak, Entertech uzmanlarının ülkede seminerler düzenlemesi, Özbek uzmanlarının staj eğitimi için Entertech’e gönderilmesi ve Türk tarafıyla teknoloji transferi gerçekleştirilmesi konularında iş birliği yapmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

