Özbekistan ile Rusya arasında gerilim

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Özbek dilinde çalışma taraftarlarının Özbekistan toplumunda azınlık statüsünde olduğu belirtildi. Moskova ayrıca, eski bir Sovyet cumhuriyeti olan Özbekistan'ı tarih, zaman ve ikili ilişkilerin kalitesine tam karşılık olarak Rusça'nın resmi kullanımını korumaya çağırdı.

Rusça’nın resmiliğinin kalıcılığına dair yapılan açıklama, Özbekistan’da ülkenin iç işlerine müdahale olarak yorumlandı.

Özbekistan'dan cevap

Özbek Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, henüz yürürlüğe girmemiş olan yeni düzenlemelerin uzun süredir devam eden kuralların uygulanmasını amaçladığını, bu tür kararların devletin iç politikası olduğunu, dolayısı ile müdahalesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklama doğrudan Rusya'ya atıfta bulunmasa da “bazı yabancı yetkililer” tarafından yapılan yorumlara değindi.

Dil politikasına yönelik bu girişim, başlangıçta Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev’in reformlarını memnuniyetle karşılayan bazı Özbek aydınlarının Rusya ile yakınlaşması konusunda daha temkinli olduğu bir zamanda geldi.

Özbekistan bu yıl Rusya liderliğindeki Avrasya Ekonomik Birliği'nde (EAEU) gözlemci olmaya karar verdi ve geçen yıl Mirtomiyoyev'in selefi İslam Karimov altında imkansız olacak adımlar olan Rosatom ile nükleer santral inşa etmek için bir sözleşme imzaladı.

Rusça hala ülkede yaygın olarak kullanılıyor ve milyonlarca Özbek göçmen işçi de Rusya'da çalışıyor.