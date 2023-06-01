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Dünya Özbekistan ekonomisi yüzde 5,5 büyüdü
Dünya

Özbekistan ekonomisi yüzde 5,5 büyüdü

Yeniakit Publisher
2023-06-01 12:24:00 -
Özbekistan ekonomisi yüzde 5,5 büyüdü

Özbekistan ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,5 büyüme kaydetti.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, geçen yılın ocak-mart aylarında yüzde 6,1 büyüyen ülkenin GSYH'si bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artış gösterdi.

İlk çeyrekte hizmetler sektörü yüzde 10,9, sanayi sektörü 4,1, tarım, orman ve balıkçılık sektörü 3,2, perakende ticaret 5,2, inşaat sektörü 4,5, yatırım hacmi ise yüzde 3,1 oranında büyürken, taşımacılıkta yüzde 3,3 küçülme yaşanması dikkati çekti.

Kovid-19 öncesi yıllık ortalama yüzde 5-6 oranında büyüyen ekonomi, salgın nedeniyle 2020'de yüzde 1,6, 2021'de yüzde 7, 2022'de ise yüzde 5,7 büyüme kaydetmişti.

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